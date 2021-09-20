СБУ задержала «замдиректора» аэропорта Симферополь

СБУ задержала «замдиректора» аэропорта Симферополь9
- 20.09.2021, 14:26
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Он помогал в оккупации Крыма.
Украинские равоохранители задержали в Херсонской области так называемого «заместителя директора» международного аэропорта Симферополь в оккупированном РФ Крыму, пишет «Новое время».
Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Во время захвата украинского полуострова российскими войсками злоумышленник присоединился к террористической группировке, известной как «Самооборона Крыма», и участвовал в захвате стратегически важных объектов, в частности, аэропорта и регионального подразделения Крымаэроруху.
Кроме того, пособник оккупантов содействовал им во взятии под контроль воздушного пространства над полуостровом.
Задержанный также является бывшим военнослужащим ВСУ, который в 2011 году был завербован российскими спецслужбами и получил за это гражданство РФ.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.