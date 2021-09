Названы самые интересные новые сериалы сентября 2 20.09.2021, 14:22

3,646

Среди них - экранизация одной из самых величественных книжных научно-фантастических саг.

Адаптация необычного комикса на тему постапокалипсиса; антология аниме-короткометражек, посвященных «Звездным войнам»; вариация на тему «Затерянного мира» сэра Артура Конан Дойля… Похоже, сентябрь будет очень удачным месяцем для любителей телефантастики, пишет itc.ua.

Impeachment: American Crime Story / «Импичмент: Американская история преступлений»

Жанр: криминальная/политическая драма

Дата премьеры: 7 сентября 2021

Серий: 10

Третья часть криминальной антологии American Crime Story посвящена сексуальному скандалу 1998-99 гг. вокруг президента Билла Клинтона и Моники Левински. Как и предыдущие части шоу, сериал основан на большом массиве документов, посвященных этому резонансному делу. Роль Билла Клинтона исполняет практически неузнаваемый под гримом Клайв Оуэн; Линду Трипп, «сдавшую» свою подругу Левински, сыграла Сара Полсон; Иди Фалко вжилась в образ Хиллари Клинтон; а роль Моники Левински досталась молодой актрисе Бини Фелдштейн (Lady Bird, Booksmart).

American Rust / «Американская ржавчина»

Жанр: драма

Серий: 9

Экранизация одноименного романа Филиппа Мейера, рассказывающего о жизни небольшого умирающего американского городка, расположенного в так называемом Ржавом поясе — некогда сосредоточие тяжелой индустрии США, пришедшее в упадок в конце XX века. Роль шерифа Харриса, расследующего возможное убийство, в котором замешан сын его близкой подруги, исполнил великолепный Джефф Дэниелс (The Newsroom, Godless, The Comey Rule).

Scenes from a Marriage / «Сцены из супружеской жизни»

Жанр: драма

Серий: 5

Современная американская адаптация одноименного шведского сериала (существовала и укороченная кинотеатральная версия продолжительностью 167 мин.), созданного великим Ингмаром Бергманом. Это история супружеской жизни со всеми ее светлыми и темными сторонами, влюбленностью, неуверенностью, усталостью, расставанием и тем, что может последовать за ним. В американской версии будет пять серий, а не шесть, как в шведской. Главные же роли в адаптации достались таким актерам как Оскар Айзек и Джессика Честейн. Шоураннером и режиссером всех серий стал Хагай Леви, известный по сериалу The Affair, за который он получил Golden Globe.

Y: The Last Man / «Y. Последний мужчина»

Жанр: сериал по комиксам, фантастика

Серий: 10

Долгожданная экранизация одноименного комикса Браяна Вона (Y: The Last Man, Ex Machina, Runaways, Pride of Baghdad, Saga, Paper Girls), четырнадцатикратного (!) обладателя и Eisner Awards, и Harvey Awards, двух высших наград, которые могут получить авторы графических историй. Y: The Last Man рассказывает о путешествии Йорика Брауна, единственного выжившего на Земле мужчины, который готов пересечь полмира, чтобы добраться до своей девушки. К сожалению, в последнем мужчине заинтересовано слишком много женщин, группировок и правительств, так что на юношу устраивается настоящая охота. Несмотря на достаточно трешовую завязку, комикс поднимает множество интересных вопросов и читается на одном дыхании. Посмотрим, удалось ли авторам сохранить дух оригинала.

The Premise / «Предпосылка»

Жанр: сатира

Серий: 5

Сатирическая антология, созданная Би Джей Новаком (Райан Ховард в американской версии The Office). Авторы обещают провокационный подход к злободневной современной тематике.

The Lost Symbol / «Потерянный символ»

Жанр: сатира

The Lost Symbol, или Dan Brown’s The Lost Symbol – сериальная адаптация третьего романа Дэна Брауна о профессоре религиозной символогии Роберте Лэнгдоне. Изначально The Lost Symbol должен был стать полнометражным фильмом, следующим за The Da Vinci Code и Angels & Demons, планировалось, что Лэнгдона сыграет все тот же Том Хэнкс, но идею почему-то забросили, выдав вместо этого совершенно несмотрибельный Inferno, который должен был быть четвертым. Что ж, вместо фильма мы увидим The Lost Symbol как сериал-приквел всей истории Лэнгдона и его противостояния с различными тайными организациями. По понятным причинам Хэнкс не сможет сыграть молодого героя, поэтому на роль Лэнгдона пригласили малоизвестного австралийского актера Эшли Цукермана, которого вы могли видеть в Designated Survivor или Succession. Сериал, как и оригинальный роман, посвящен теме масонства.

Squid Game / «Игра ʺосьминожкаʺ»

Жанр: фантастика, хоррор

Корейский сериал Netflix, чем-то напоминающий классический японский фильм Battle Royale или недавний сериал Alice in Borderland. Группе из 456 человек, имеющих проблемы с деньгами, предлагается побороться за приз в 45,6 млрд. вонн (около $40 млн.) играя в простенькие детские игры. Вот только проигравший здесь умирает. И откуда в странах Восточной Азии пристрастие к кино подобного рода?

Star Wars: Visions / «Звёздные войны: Видения»

Жанр: аниме, фантастика

Необычная аниме-антология на тему «Звездных войн». В отличие от Netflix-аниме, здесь все честно – японские режиссёры, японские аниматоры, японские студии. Эпизоды не связаны между собой, имеют разную продолжительность, разную стилистику и являются законченными историями. Что-то на манер Love Death + Robots или The Animatrix. Некоторые истории, судя по трейлеру, будут совсем неканоничными. Что ж, тем интереснее такой, совершенно японский взгляд на знаменитую франшизу.

La Brea / «Смоляная яма»

Жанр: фантастика

Название сериала La Brea – это игра слов. La здесь не только определенный артикль испанского языка, но и LA – Лос-Анджелес, brea же – смоляная или битумная яма, большой подземный депозит природного асфальта, который вышел на поверхность в виде озера. Одно такое битумное озеро действительно есть в Лос-Анджелесе, на ранчо Ла-Брея, где были найдены многочисленные остатки животных позднеплейстоценового периода. По сюжету сериала La Brea в центре LA открывается огромный провал, и люди, очутившиеся под землей, оказываются в доисторическом мире, населенным вымершими хищниками. Кто сказал «Конан Дойл»?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».