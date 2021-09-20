Белорусское происхождение имеют 49% контрабандных сигарет в Украине 1 20.09.2021, 14:43

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Наиболее распространенными марками этой группы являются Credo, Fest, Queen, NZ.

Белорусское происхождение имеют 49% контрабандных сигарет в Украине. Такой вывод содержится в исследовании «Кантар». Оно проводилось на выборке из 3300 потребителей сигарет старше 18,5 лет, говорится в исследовании группы Kantar.

«Среди контрабанды на первом месте находится продукция табачных фабрик Беларуси — 49%. Наиболее распространенными марками этой группы являются Credo, Fest, Queen, NZ».

При этом в целом отмечается снижение уровня контрабанды до 1,7% потребляемой в Украине табачной продукции. До 5% в 2021 году выросла доля подделок, до 7,6% — продукции, предназначенной для Duty Free или экспорта. Общий доля нелегальной табачной продукции в потреблении составляет 14,4%.

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