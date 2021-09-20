закрыть
20 сентября 2021, понедельник, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусское происхождение имеют 49% контрабандных сигарет в Украине

1
  • 20.09.2021, 14:43
  • 1,116
Белорусское происхождение имеют 49% контрабандных сигарет в Украине

Наиболее распространенными марками этой группы являются Credo, Fest, Queen, NZ.

Белорусское происхождение имеют 49% контрабандных сигарет в Украине. Такой вывод содержится в исследовании «Кантар». Оно проводилось на выборке из 3300 потребителей сигарет старше 18,5 лет, говорится в исследовании группы Kantar.

«Среди контрабанды на первом месте находится продукция табачных фабрик Беларуси — 49%. Наиболее распространенными марками этой группы являются Credo, Fest, Queen, NZ».

При этом в целом отмечается снижение уровня контрабанды до 1,7% потребляемой в Украине табачной продукции. До 5% в 2021 году выросла доля подделок, до 7,6% — продукции, предназначенной для Duty Free или экспорта. Общий доля нелегальной табачной продукции в потреблении составляет 14,4%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип