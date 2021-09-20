Афганские женщины запустили флешмоб против режима талибов 20.09.2021, 14:58

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Кампанию поддержали тысячи женщин по всему миру.

Афганские женщины запустили кампанию в соцсетях, протестуя против строгих правил талибов. Они делятся фотографиями, на которых изображены в ярких традиционных афганских нарядах, используя хэштег #DoNotTouchMyClothes, пишет «Сегодня».

This is Afghan culture. I am wearing a traditional Afghan dress. #AfghanistanCulture pic.twitter.com/DrRzgyXPvm — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021

Традиционные платья резко контрастируют с черными и полностью закрытыми с ног до головы одеяниями, которые требуют носить талибы. Движение появилось в ответ на требования режима обязательно носить хиджаб всем студенткам. Женщины опасаются, что вскоре им запретят выбирать любые другие наряды:

Проект запустила бывшая профессор истории Американского университета в Афганистане доктор Бахар Джалали.

— Я опубликовала свое фото в традиционной афганской одежде и призвала других афганцев во всем мире сделать то же самое, потому что я знаю, что изображения очень сильны. Все очень быстро разлетелось. В кампании принимает участие много людей, я думаю, это действительно говорит о безотлагательности того, что происходит в Афганистане.

Женщины заявляют, что талибы посягают на национальную идентичность. Джалали рассказала журналистам France24, что многие образованные люди покинули Афганистан, но находясь за пределами страны, берут на себя ответственность за информирование, просвещение и борьбу с дезинформацией о том, что такое афганская культура.

У каждой этнической группы и региона Афганистана есть своя традиционная одежда. Несмотря на это разнообразие, все они имеют одну общую тему: много цветов. Зеленые, желтые, белые, синие, розовые и другие цвета вместе с ручной вышивкой передаются из поколения в поколение. Обычно эту одежду выбирали для особых случаев, так как на ее изготовление уходит очень много времени.

Большинство женщин, участвовавших в онлайн-кампании, проживают за пределами Афганистана. В первую очередь они преследуют борьбу за права женщин и право на самовыражение.

Так, традиционную синюю паранджу, известную как чадори, люди носили в регионах и в Кабуле на протяжении сотен лет. Это предмет одежды родом из Пакистана и Индии.

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