В Нидерландах бесплатно раздадут велосипеды нуждающимся 1 20.09.2021, 15:15

Акция пройдет в рамках Европейской недели мобильности.

В Гааге (Нидерланды) бесплатно раздадут велосипеды тем, кто не может позволить себе купить их самостоятельно. Акция пройдет в рамках Европейской недели мобильности (EUROPEANMOBILITYWEEK), пишет «Евро пульс».

За несколько лет в муниципалитете скопилось большое количество велосипедов, хозяева которых по той или иной причине оставили их на улицах города. Теперь велосипеды обретут новых хозяев. Для этого мэрия города соберет и отремонтирует забытые транспортные средства, чтобы раздать их нуждающимся.

Европейская неделя мобильности проходит ежегодно с 16 по 22 сентября. В рамках Недели города-участники проводят разные мероприятия, связанные с развитием устойчивого транспорта и борьбой с загрязнением воздуха (например, День без автомобиля).

Девиз нынешней Европейской недели мобильности: «Безопасность и здоровье с устойчивой мобильностью».

В этом году Неделя отмечает свой 20-й юбилей. В честь этого организаторы запустили виртуальный музей, который рассказывает о самых интересных акциях городов в достижении устойчивости и их результатах.

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