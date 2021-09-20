«Все больше и больше заводчан и не только объявляют о готовности к стачке»
- 20.09.2021, 15:16
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Хватит ждать, пора готовиться и действовать.
В эти дни белорусы запасаются продуктами и готовятся остаться дома.
- Все больше и больше заводчан и не только объявляют о готовности к стачке. Хватит ждать, пора готовиться и действовать, пишет телеграм-канал «БОР».
Поддерживайте коллег и друзей. Вместе победим. Стачке быть!
Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».