закрыть
20 сентября 2021, понедельник, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Все больше и больше заводчан и не только объявляют о готовности к стачке»

  • 20.09.2021, 15:16
  • 1,702
«Все больше и больше заводчан и не только объявляют о готовности к стачке»

Хватит ждать, пора готовиться и действовать.

В эти дни белорусы запасаются продуктами и готовятся остаться дома.

- Все больше и больше заводчан и не только объявляют о готовности к стачке. Хватит ждать, пора готовиться и действовать, пишет телеграм-канал «БОР».

Поддерживайте коллег и друзей. Вместе победим. Стачке быть!

Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип