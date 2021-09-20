На каких грибах белорусы могут больше всего заработать в заготовительных пунктах? 20.09.2021, 15:36

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Больше всего заготовителями по-прежнему ценятся боровики.

Intex-press узнала, почем на этой неделе жители Барановичей могут сдать ягоды, грибы и овощи.

Больше всего заготовителями по-прежнему ценятся боровики: их принимают по 5 и 10 рублей за килограмм в зависимости от сорта. Однако, как рассказали заготовители, «белые» грибы постепенно отходят.

— В основном сейчас берем грузди, по 70 копеек за килограмм. По состоянию на 20 сентября удалось заготовить примерно полтонны грибов, — рассказали в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское РАЙПО.

Из грибов также можно сдать опята и маслята, по 1,6 и 1,5 рубля соответственно.

Из ягод все еще активно берут клюкву (5 рублей), бруснику (4 рубля) и арбуз (40-45 копеек).

Кроме этого, в заготовительных пунктах можно сдать овощи. Картофель – 80 копеек, морковь – 60, капуста – 50 копеек.

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