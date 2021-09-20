Ученые назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет к COVID-19 20.09.2021, 15:44

Он лучше защитит от новых штаммов.

Если человек, переболевший COVID-19, получит вакцину против коронавируса, у него могут появиться «гибкие» антитела, более эффективные против новых штаммов инфекции. Об этом пишет The Telegraph (перевод — РБК) со ссылкой на исследование ученых Университета Рокфеллера в США. Препринт самого исследования вышел в августе, ученые дали комментарии газете касательно своей работы.

Авторы исследования пояснили, что две дозы вакцины Pfizer или Moderna после перенесенной инфекции провоцируют организм вырабатывать огромное количество «гибких» антител. Такой иммунитет специалисты называют «сверхчеловеческим» или «гибридным».

«У этих людей потрясающая реакция на вакцину. Я думаю, что они находятся в лучшем положении для борьбы с вирусом», — заявил вирусолог университета Теодор Хатциоанну.

Антитела, которые выявили у таких пациентов, оказались эффективны против шести мутаций коронавируса, включая варианты дельта и бета. Они также смогли справиться с мутацией, специально созданной в лаборатории и сочетающей в себе сразу несколько штаммов. Антитела тех, кто только что переболел или вакцинировался, не справились с этой инфекцией.

Это предположение может быть ответом на вопрос, почему заболевают люди, ранее вакцинированные от COVID-19, пишет The Telegraph.

В США федеральное агентство здравоохранения Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в августе опубликовало отчет об исследовании, из которого следует, что жители штата Кентукки, получившие прививку от COVID-19 после заболевания, в 2,3 раза меньше рисковали заразиться заболеванием еще раз, чем люди, которые вакцинировались, но ранее не болели.

«Данные свидетельствуют о том, что среди лиц, перенесших инфицирование SARS-CoV-2, полная вакцинация обеспечивает дополнительную защиту от повторного заражения», — говорится в отчете.

Американские эксперты также установили, что вакцинация может усилить иммунный ответ такого человека даже на штаммы коронавируса, которыми он не заражался. В отчете сделана оговорка, что вопрос необходимо изучить глубже для окончательных выводов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует привиться от коронавируса всем — и тем, кто болел COVID-19, и тем, кто с вирусом пока не сталкивался.

Власти отдельных стран рекомендуют переболевшим вакцинироваться одной дозой. Так, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), ограничиться одним уколом тем, кто уже переболел COVID-19, рекомендуют девять стран Евросоюза, такой подход в частности предлагают Франция, а также Италия и Германия.

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