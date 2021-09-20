Цена газа в ЕС взлетела выше $900 на решении «Газпрома» втрое сократить транзит через Польшу 5 20.09.2021, 15:57

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Резко сокращать прокачку «Газпром» начала в конце июля.

В понедельник газовые фьючерсы с привязкой к спотовым ценам на нидерландском хабе TTF подскочили на 13% и превысили отметку 900 долларов за тысячу кубометров на решении «Газпрома» резко сократить прокачку через Польшу и отказаться от бронирования дополнительных мощностей украинской ГТС, пишет finanz.ru.

На очередном аукционе газотранспортных мощностей европейской GSA Platform «Газпром» забронировал лишь 31,4 млн кубометров в сутки по польскому коридору газопровода «Ямал-Европа».

Компания выкупила только треть от выставленного на аукцион объема прокачки на октябрь (89 млн кубометров в сутки). Это означает поставки по трубопроводу, соединяющему Германию с месторождениями Западной Сибири, в следующем месяце будут практически втрое ниже, чем в начале лета (84 млн кубов).

Резко сокращать прокачку «Газпром» начала в конце июля (с 84 до 50-60 млн кубометров), а затем урезал ее еще в 2-3 раза на фоне аварии на газоподготовительном заводе в Новом Уренгое. Поставки вернулись к обычным объемам (84 млн кубометров в сутки) после визита в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель в конце августа. Но теперь снова упадут до минимальных в этом году значений.

Ничем закончилась попытка продать «Газпрому» дополнительные транзитные мощности через Украину. Компания качает 109 млн кубометров в сутки по твердому контракту, заключенному с Киевом в конце 2019 года. До середины лета «Газпром» бронировал дополнительные объемы (до 15 млн кубов в сутки), но отказался от этой практики с сентября.

Таким образом, в октябре прокачка газа в ЕС по польскому маршруту сократится втрое, а по украинскому - останется на 12% ниже, чем в первой половине года.

На 14.29 мск фьючерсы на газ с поставкой в октябре торгуются в Лондоне по 885,7 доллара за тысячу кубометров, а ранее достигали 907,01 доллара.

Газ с поставкой в ноябре стоит 888,2 доллара за тысячу кубометров, в то время как на пике котировки касались 912 долларов. Столько же стоил газ на декабрь, прежде чем отступить к отметке 889,6 доллара.

Отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе является очень большим, его уже не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа, заявил в пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его оценке, в ПХГ не хватает 22,9 миллиарда кубометров, что сулит европейским странам новые рекорды цен на газ.

«Цены в Европе побили уже все возможные рекорды. И может быть даже еще в ближайшее время побьют и те, которые уже достигли», - заявил Миллер.

Жесткая стратегия «Газпрома» на продавливание скорейшего одобрения многострадального проекта «Северный поток-2» может обернуться рисками в недалеком будущем.

И хотя сейчас в Европе дефицит СПГ (его поставки упали на 20% год к году), мощности по производству сжиженного газа в мире продолжают увеличиваться, и к 2025 году на рынок выйдет около 100 млн тонн дополнительного предложения, оценивают эксперты Центра энергетики «Сколково».

У «Газпрома» же в 2025 году заканчиваются крупные долгосрочные контракты, напоминают в «Сколково», и вопрос их продления может упереться в дискуссию о газовой зависимости от России.

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