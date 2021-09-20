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Режим падет раньше, чем нам кажется

  • 20.09.2021, 15:59
  • 4,434
Режим падет раньше, чем нам кажется
Фото: AFP

Для этого нужны последовательные, но меткие действия.

Об этом в письме сайту Charter97.org пишет читатель:

- Режим падет раньше, чем нам кажется. Для этого нужны последовательные, но меткие действия. Мы начали эти действия больше года назад с огромных очередей, чтобы поставить подпись за своего кандидата. После нашими огромными маршами и достойными ответами мы поставили лукашистов в тупик.

Весь год белорусы применяли свои индивидуальные санкции: отказывались от покупок продукции провластных предприятий, выносили валютные сбережения из банков. Сейчас осталось полшага для того, чтобы смести узурпатора и всех его прикорытников.

Остаться дома самое простое, что мы можем сейчас сделать. Остаться дома - значит быть в безопасности и одновременно максимально мощно ударить по режиму. Мы это можем сделать уже сейчас. Закупайтесь всем необходимым для комфортного проведения стачки, а так же присоединяйтесь к флешмобу #Стачке_быть.

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