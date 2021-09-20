Европейская комиссия раскритиковала проведение парламентских выборов в России 4 20.09.2021, 16:59

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В Брюсселе указали на отсутствие согласия на присутствие международных наблюдателей во время голосования.

Еврокомиссия раскритиковала проведение парламентских выборов в России. В Брюсселе указали на запугивание тех, кто критиковал власти во время предвыборной кампании, и отсутствие согласия на присутствие международных наблюдателей во время голосования, передает «Польское радио».

Вчера, 19 сентября, в России завершились трехдневные парламентские выборы, на которых «Единая Россия» одержала решительную победу, хотя опросы показали исторически низкий уровень поддержки партии президента Путина.

Официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано указал на атмосферу запугивания всех критических и независимых голосов в адрес российского правительства и отсутствие независимых международных наблюдателей.

«Мы сожалеем, что Россия значительно ограничила формат и численность миссии ОБСЕ, что, в свою очередь, сделало невозможным ее отправку. В то же время мы располагаем информацией из независимых и надежных источников о серьезных нарушениях во время голосования», - сказал представитель Еврокомиссии.

Питер Стано также подчеркнул, что ЕС не признает выборы в Крыму, незаконно аннексированном Россией, и в оккупированной восточной части Украины, призвав Москву выполнять взятые на себя международные обязательства.

Официальный представитель Еврокомиссии также объявил о возможной встрече на этой неделе глав дипломатий ЕС и России на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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