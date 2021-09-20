Житель Алматы открыл огонь по судебным исполнителям 20.09.2021, 17:20

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Фото: Tengrinews.kz/Шокан Алхабаев

Есть погибшие.

Пять человек погибли в результате стрельбы в Алматы во время выселения жильцов из частного дома, передает ВВС.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции крупнейшего города Казахстана, около 17:00 по местному времени в микрорайоне Акбулак мужчина 1967 года рождения открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, которые пришли туда с постановлением о выселении.

Под огонь попали приставы, участковые инспекторы полиции и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пять человек, в том числе двое полицейских, получили смертельные огнестрельные ранения, а открывший огонь был обезврежен и задержан, следует из сообщения.

Подозреваемый стрелял из охотничьего оружия, пишет издание Ratel.kz со ссылкой на свои источники.

Портал Tengrinews уточняет, что в результате стрельбы погибли два офицера - капитан и майор полиции.

Житель Сочи застрелил приставов, пришедших выселять его семью из дома

Аналогичный случай произошел в России в июне этого года, когда 61-летний хозяин самостроя застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его семью по решению суда. Он также стрелял из охотничьего ружья.

После стрельбы житель Сочи тогда записал видео и заявил: "С четырех лет я в этих домах живу, с четырех лет! И они довели. Оформлять не давали землю, говорили "нельзя".

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