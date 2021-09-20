Ученые разгадали предназначение древнего солнечного календаря в Перу 1 20.09.2021, 17:29

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Этим летом Чанкилло был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обсерватория Чанкилло, которой 2300 лет, считается одной из старейших в своем роде в мире - и самой старой в Америке. Это сооружение из 13 каменных башен, построенных на вершине холма, когда-то использовалось в качестве календаря. Только этим летом Чанкилло был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет lenta.ua.

Древняя перуанская цивилизация построила его примерно за два тысячелетия до восхождения ныне известного культа солнца — инков. Считается, что они завершили его где-то между 250 и 200 годами до нашей эры.

Согласно недавним исследованиям Чанкилло, древние народы, которые его использовали, получили бы исключительно точные астрономические наблюдения, а также удвоили его использование в качестве храма и административного блока.

Структуры, похожие на позвонки, были названы «Тринадцатью башнями» - это то, что древние астрономы использовали в качестве искусственного горизонта.

Определяя положение Солнца, цивилизация могла точно предсказать приближающиеся солнцестояния и равноденствия, а также определить дату с точностью до одного-двух дней.

Только в 2007 году исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что последовательность башен «отмечает летнее и зимнее солнцестояние» и что Чанкилло «частично является солнечной обсерваторией».

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