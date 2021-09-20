Российский фондовый, валютный и долговой рынок отправились в крутое пике 20.09.2021, 17:34

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Рисками для рубля являются рост протестных настроений после выборов и непризнание их итогов Западом.

Российский фондовый, валютный и долговой рынок отправились в крутое пике на торгах в понедельник вслед за распродажей акций и сырья на мировых биржах, пишет finanz.ru.

На 15.25 мск индекс РТС обвалился на 2,8% (рекордно с марта), индекс МосБиржи просел на 1,95% (максимально за два месяца), а индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, пробил «дно» с марта 2020 года.

Рубль подешевел рекордно с 6 июля и обновил 3-недельный минимум к доллару и почти недельный к евро, следуя за валютами развивающихся стран, которые дружно отступают под натиском дорожающего доллара.

В ходе торгов на МосБирже курс американской валюты достигал 73,59 рубля - рекордного значения с начала сентября. За день рубль потерял 71 копейку, а за три последних торговых сессии - 1,09 рубля, что стало для валютного рынка худшим результатом с конца июня.

Курс евро вырос на 73 копейки и ушел выше 86 рублей, прежде чем отступить к отметке 85,99 на середину пятого часа основных торгов.

Рынки напуганы кризисом вокруг китайского гиганта Evergrande - одного из крупнейших в стране девелоперов, оказавшегося на грани дефолта. Это дает импульс доллару, которой дорожает вслед за спросом на активы-убежища, отмечает стратег Saxo Bank Оле Хансен.

«Если правительство не сдержит кризис, он рискует «заразить» аналогичные компании и экономику Китая в целом», - указывает Хансен: на этом фоне падают фондовые рынки и цены на сырье.

Фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре дешевеет на 1,8%, до 73,96 доллара за баррель, а контракты на WTI теряют в цене 2,1% и торгуются по 70,31 доллара.

Медь дешевеет на 2,13%, никель и платина - на 1,8%. Фьючерсы на железную руду теряют в цене еще 1,2%, продолжая обвал, уже ставший рекордным за десятилетие - на 51% за два месяца.

Угроза дефолта Evergrande - крупнейшего в современной истории Китая - усугубляется тем, что мировые центробанки готовятся остановить печатные станки на фоне разгона инфляции. В среду очередное заседание проведет ФРС США. «И любой намек на сворачивание стимулов может поддержать доллар и толкнуть акции еще ниже», - говорит Чараламбос Писсоурос, глава исследований JFD Group.

«Российский рынок акций в значительной степени игнорировал распродажи на Западе, но долго так продолжаться не может», - говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Что касается рубля, то рисками для него кроме ухудшения внешнего экономического фона «являются возможный рост протестных настроений россиян после выборов в Госдуму и непризнание их итогов Западом», предупреждает эксперт.

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