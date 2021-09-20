Над Минском заметили военные вертолеты 5 20.09.2021, 18:06

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Что происходит?

Сегодня над Минском в районе Кунцевщины и Каменной Горки летели военные вертолеты. Очевидцы заметили среди них в том числе Ми-8, а всего насчитали не менее 10 вертолетов.

«Российская авиация, участвовавшая в учениях „Запад-2021“, убыла к месту постоянной дислокации, в РФ», — прокомментировали Onlíner в командовании ВВС и войсками ПВО.

Читатели также сообщают, что вертолеты садились в Мачулищах для дозаправки.

Телеграм-канал «ОтВинта» публикует фото вертолетов и подтверждает эту информацию.

«Ка-52, Ми-8 и Ми-26 РФ покидают Беларусь после участия в „Запад-2021“. По дороге домой сели на аэродроме в Мачулищах для дозаправки».

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