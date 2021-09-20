Назван необходимый осенью витамин 20.09.2021, 18:08

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Врач также перечислил продукты, которые содержат этот витамин.

Врач советует употреблять продукты, богатые белком и кальцием, насыщать организм витамином D и В12.

Турецкий врач отделения внутренних болезней, доктор Джума Эмироглу рассказал о том, какие витамины необходимы человеческому организму при смене времен года. О советах специалиста пишет издание Cumhuriyet.

По словам эксперта, осенью организм нуждается в витамине B12 из-за усиления чувства усталости. Последнее становится результатом уменьшения солнечного воздействия, при котором метаболизм сильно подвержен влиянию температурных колебаний.

Таким образом организм начинает бороться с холодной погодой и обмен веществ замедляется. Вследствие иммунная система слабеет. Все это приводит к подавленности и депрессии.

"Преодолеть негативные последствия этого периода поможет надлежащее сбалансированное питание. Для поддержания иммунной системы употребляйте продукты, богатые белком и кальцием. У вас на столе также не должно быть недостатка продуктов, содержащих витамин В12", - отметил Эмироглу.

Врач советует употреблять продукты, богатые белком и кальцием. Это - молоко, йогурт, кефир, сыр, яйца, мясо, курица, рыба. Также необходимы продукты с витамином С и антиоксидантами - шиповник, брокколи, апельсин, лимон или красный перец. "Помощниками" иммунной системы являются морепродукты, грибы, кунжут, цельнозерновые, чеснок, репчатый лук и яйца.

Кроме того, важно насыщать организм витамином D, который есть в яйцах, молоке и лососе.

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