В США призвали ЕС ускорить процесс расширения 20.09.2021, 18:27

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Вашингтон призвал ЕС ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан.

Недавно назначенный исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Южной Центральной Европы Габриэль Эскобар призвал ЕС ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан.

Об этом сообщает EUobserver.

"Вернуться на 20 лет назад и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, было немного разочаровывающим", - сказал он RFE/RL, ссылаясь на должности, которые он занимал в то время в контексте балканского региона.

"Мы бы хотели видеть более быструю интеграцию", - сказал он.

Эскобар отметил, что и Европейский Союз, и страны Западных Балкан, которые включают Северную Македонию, Албанию, Сербию, Косово, Черногорию и Боснию и Герцеговину, сталкиваются с проблемами, которые необходимо преодолеть, чтобы сделать интеграцию реальностью, но выразил надежду, что участие Америки "поможет обеим сторонам вернуться в нужное русло".

Ранее в этом году Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией через языковый спор и исторические претензии. Правила ЕС требуют консенсуса всех 27 членов по многим важным вопросам, включая расширение.

Поскольку заявка Албании на вступление в ЕС будет рассматриваться совместно с Северной Македонией, вето коснулось и Тираны.

Эскобар отметил, что Болгарии не следует использовать двусторонний спор, который останавливает стремление Северной Македонии вступить в ЕС.

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