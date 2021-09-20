«Сижу уже час — и просвета нет» 7 20.09.2021, 18:37

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Белорусы сообщают об очередях к терапевтам.

«Я пришел в поликлинику к 9 утра, сейчас около часа, а передо мной еще человек пять», — рассказывает Максим (имя изменено) из Солигорска. Он не единственный, кто оказался сегодня среди ожидающих приема к терапевту. Zerkalo.io посмотрело, что происходит в разных поликлиниках страны.

Максим наблюдается в поликлинике «Беларуськалия». Невысокая температура, рассказывает, поднялась у него еще на прошлой неделе, тогда он в первый раз и пошел на прием. «До выходных был у терапевта дважды, в очередях провел примерно по три часа, — делится наблюдениями собеседник. — Болею я редко, поэтому как долго люди у нас обычно стоят под кабинетом, точно не скажу. У меня раньше это занимало около часа».

По словам собеседника, у него легкая форма ОРВИ. За неделю на антибиотиках состояние улучшилось, но болезнь пока не прошла. Для таких, как Максим, то есть температурящих, продолжает солигорчанин, в поликлинике выделили «отдельную зону со своим входом. В понедельник в первой половине дня, говорит собеседник, здесь принимало три или четыре врача.

— Сегодня в очереди я провел часа четыре, — отмечает Максим и рассказывает, что освободился только к 13.30. — В основном, как я понял, рядом со мной были люди с температурой, но я встретил и знакомых, которые сказали, что у них COVID-19.

А так, утверждает читатель «Рэгіянальнай газеты», началось утро понедельника в поликлинике № 1 в Молодечно. Его снимки публикует телеграм-канал издания.

Еще один наш читатель — Артем (имя изменено) — пациент Березинской ЦРБ. Температура у него поднялась на прошлой неделе и держалась на уровне 37,3−37,5. К терапевту он ходил дважды — в прошлый вторник и пятницу. В очереди, рассказывает, сидел восемь и шесть с половиной часов, соответственно. Сегодня ему нужно было к другому специалисту, но внимание на собравшихся у двери терапевта пациентов он обратил.

— Прием у терапевта начинался в 8 утра, на видео обстановка примерно в 7.50. Изначально принимал только один врач, — описывает ситуацию собеседник. — Люди стали возмущаться. В какой-то момент к пациентам вышла медсестра. На вопрос: «Почему работает только один доктор?», она ответила, что не хватает медиков. Сказала, она ходила по больнице, искала еще врача, но свободных не было.

Пациенты на видео, продолжает собеседник, собралась в «грязной зоне», куда «в основном отправляют людей с симптомами ОРВИ». По словам читателя, одна из женщин в очереди чувствовала себя так плохо, что даже плакала. А сидящая рядом с ней «покачивалась, тяжело дышала и сильно кашляла».

— Женщина, которая плакала, звонила заведующей и главрачу. Главврач пояснила: у нее пятиминутка, и врач скоро будет, — передает тот диалог Артем. — В итоге где-то в 8.20−8.30 появился второй доктор.

Приемы, делится наблюдениями собеседник, длились минут по 10−15, параллельно подходили новые пациенты.

— Поэтому, когда примерно через час я уходил, очередь не сильно уменьшилась, — резюмирует Артем.

А это обстановка в поликлинике № 32 Минска. На часах примерно 15.20. По наблюдениям читательницы Вероники (имя изменено), принимает врача четыре.

Свое состояние Вероника описывает так: в начале прошлой недели у нее понизилась температура (примерно до 35,7), был насморк, одышка, сильная слабость, а еще она очень чихала. Сделала текст на COVID-19, результат — отрицательный. Сегодня минчанка пришла закрыть больничный.

— Терапевты принимают на 2-м этаже. Очередь выходит из коридора к лестнице, и на лестнице люди также стоят, — оценивает ситуацию Вероника. — Мой доктор сегодня во вторую смену, прием у него с 15.00. Я подошла к 14.15 и до сих пор сижу, жду (на часах примерно 16.20. — Прим. Ред.). Передо мной еще два человека.

Этот снимок сделан в поликлинике № 4 в Могилеве.

— В понедельник утром у меня было 37,7, ночью 38,3, диарея, болела голова. Пока посидела на приеме, ноги стало крутить. Вернулась домой, выпила парацетамол — все отлично. На всякий случай попросила записать меня на тест на коронавирус, потому что на работе им многие болеют, — рассказывает о своем здоровье читательница Евгения (имя изменено) и отмечает, что пришла в поликлинику к 8.15. — В очереди передо мной было уже человек пятьдесят.

По словам женщины с 8 утра принимало два терапевта — один вел первичный прием, второй вторичный. С 9.00 первичный прием начал еще один доктор. Пациенты к медикам, вспоминает, записывались в общий список.

— Систему я так и не поняла, но скажу другое: врачи-молодцы работали очень быстро. Под кабинетом я провела 2,5 часа, но при таком количестве больных — это немного, — отмечает собеседница. — Из больницы я вышла где-то около 11.00, тогда в списке к терапевтам было человек 120.

А такая атмосфера царила сегодня в поликлинике № 2 в Борисове. По словам одной из читательниц, прием вели три или четыре специалиста.

— Сижу уже час — и просвета нет, — написала читательница, которая пришла в закрыть больничный. — В прошлый понедельник папа у меня в «красной зоне» провел в очереди шесть часов.

Напомним, сегодня глава Минздрава Дмитрий Пиневич заявил, что в страну пришла четвертая волна коронавируса, росту заболеваемости способствует и холодная погода. Министр отметил, что «чрезвычайной ситуации нет, но требует напряжения сил системы здравоохранения».

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