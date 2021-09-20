Стоимость биткоина упала 4 20.09.2021, 18:50

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Цена криптовалюты снизилась на 10 процентов.

Цена биткоина рухнула на 10 процентов в ходе торгов 20 сентября, так как инвесторы стараются снизить риски на фоне общего спада на рынке акций, пишет CNBC. По данным Coin Metrics, на момент написания новости стоимость токена упала на 7,5 процента, до 44 тысяч долларов.

Хотя токен считается безопасным вложением, его стоимость имеет тенденцию снижаться вместе с ценой всех рискованных активов. Более широкий рынок криптовалют тоже находится в минусе — Ethereum упал на 8,5 процента, до 3,070,83 доллара. «Эта распродажа является продолжением устоявшейся модели, когда трейдеры обналичивают рискованные активы для выполнения требований о пополнении обеспечения [требования брокеров из-за риска убытков] или отсиживаются в стороне, пока рынки не успокоятся, и они снова не почувствуют себя более комфортно на рискованных позициях, — комментирует генеральный директор Valkyrie Investments Лия Уолд. — Если бы биткоин когда-нибудь мог зарекомендовать себя как безопасное убежище или цифровое золото, (…) кажется, сейчас самое время».

Мировые фондовые рынки падают, так как инвесторы опасаются последствий кризиса недвижимости в Китае, вызванного большой задолженностью застройщика Evergrande. Инвесторы также настороженно ждут дальнейших решений Федеральной резервной системы США, недавно заявившей о сворачивании программы стимулирования экономики.

В то время цена как самого популярного токена снижалась, его более надежный «соперник», золото, подорожал — фьючерсы выросли на 0,8 процента. Ранее в сентябре стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов.

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