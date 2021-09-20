Какие сейчас цены на гречку в Беларуси 1 20.09.2021, 19:38

1,326

В июле в Беларуси запретили вывоз гречки и пшеничной муки.

В Беларуси гречка, по официальной статистике, за 8 месяцев этого года подорожала на 9,7%. В продаже сейчас можно найти в основном белорусскую и российскую гречку. Последняя, по наблюдениям, чаще встречается. К примеру, в Едоставке 900 грамм отечественной крупы обойдутся в 3,15 рубля, а российской — в 3,37 рубля. В «Алми» гречка «Мелькруп» стоит 3,22 рубля за 700 грамм (цена без скидки), а компании «Лидкон» такой же фасовки — за 2,43 рубля. В магазинах Green крупа «Эколайн» стоит 3,22 рубля за 750 грамм, «Идея» — 2,81 рубля за 800 грамм, пишет zerkalo.io.

В нашей стране гречка значится в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство.

Напомним, ранее в июле в Беларуси временно запретили вывоз гречки и пшеничной муки.

«Из России привезти дешевле, чем получить ее у себя». Что говорят в Минсельхозпроде про урожай

В Минсельхозпроде заявляют, что пытаются выйти на полное обеспечение внутреннего рынка за счет отечественной гречки. Об этом рассказал в интервью СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов: Однако в ведомстве не исключают, что в этом году придется прибегнуть к поставкам из-за границы.

— Мы обеспечили посев и сбор гречихи в необходимых для Беларуси объемах. Но видите, какая была погода. Холодная осень, жаркое лето, поэтому мы надеемся, что в 2021 году мы соберем урожай, который позволит на 100% закрыть все потребности белорусского рынка. В целом да, гречкой будем обеспечены, и если будет необходимо, то у нас очень хорошие партнеры в Российской Федерации, в основном это Алтайский край, откуда везется вся импортная российская гречка, — пояснил Алексей Богданов.

По его словам, предыдущие годы не закрывали внутренний спрос своими силами из-за того, что «экономически было не всегда выгодно».

— Из России привезти дешевле, чем получить ее у себя. Она у нас по себестоимости дороже получается. В турбулентности, которая сейчас возникает часто в продуктовом секторе, была поставлена абсолютно правильная задача. Гречка — это основной продукт, необходимо полностью производить ее самим и не зависеть от каких-то турбуленций, которые могут происходить у наших соседей. Не переживайте, гречка есть, была и будет. Она не пропадет, — сказал представитель Минсельхозпрода.

Напомним, в 2020 году на фоне ажиотажного спроса на гречку наше правительство договорилось с Москвой об увеличении поставок крупы из России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».