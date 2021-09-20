Pfizer сообщила результаты испытаний вакцины от COVID на детях до 12 лет 20.09.2021, 19:49

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Вакцина успешно прошла вторую фазу испытаний.

Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса успешно прошла вторую фазу испытаний среди детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщили в компании.

«Для участников в возрасте от 5 до 11 лет вакцина оказалась безопасной, хорошо переносилась и показала устойчивый нейтрализующий ответ антител», — сказано в заявлении Pfizer.

Детям до 12 лет, которые принимали участие в испытаниях, ввели две дозы по 10 мкг препарата (людям от 12 лет вводят по 30 мкг) с интервалом в три недели, уточнили в компании. По данным компании, для детей этого возраста дозировка в 10 мкг является оптимальной с точки зрения безопасности и появления иммунитета.

В Pfizer сообщили, что у детей после второй дозы выявлен «сильный» иммунный ответ, а проявившиеся побочные эффекты были сопоставимы с теми, которые наблюдались у участников в возрасте от 16 до 25 лет.

Во всех трех фазах испытаний вакцины Pfizer на детях должны принять участие до 4,5 тыс. несовершеннолетних из США, Финляндии, Польши и Испании разного возраста — от шести месяцев до 11 лет. В компании разделили детей для исследования на три возрастные группы: в первую вошли дети в возрасте от полугода до двух лет, во вторую — от двух до пяти лет, в третью — от пяти до 11 лет.

Дети в возрасте до пяти лет получали еще меньшую дозу в сравнении со взрослыми или несколько более старшими детьми, им вкололи по 3 мкг по время каждой из двух инъекций.

В Pfizer заявили, что намерены как можно скорее отправить результаты исследования в регулирующие органы США и Евросоюза. Получить первые данные исследований в других детских группах (от полугода до двух лет и от двух до пяти лет) Pfizer планирует не ранее четвертого квартала этого года.

Как отмечается в сообщении компании в Twitter, с начала пандемии до 9 сентября коронавирус выявили у порядка 5,3 млн американских детей. Причем, около 500 тыс. детей заболели в течение двух недель до этой даты, указали в Pfizer.

В США с начала мая разрешена вакцинация детей в возрасте от 12 лет. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отметило, что известные преимущества от вакцинации детей с этого возраста преобладают над возможными рисками.

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