Жители Москвы вышли на улицы, протестуя против фальсификаций на выборах в Госдуму 4 20.09.2021, 20:36

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фото: rfe/rl

Они требуют отменить итоги выборов в столице РФ.

В Москве на Пушкинской площади началась акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней принимает участие несколько сотен человек. Сообщается также о сотнях полицейских, окруживших площадь, передает svoboda.org.

Акцию пыталась согласовать партия КПРФ, не признавшая итоги электронного голосования в столице, однако городские власти отказали ей в этом. Тем не менее, несколько кандидатов в депутаты Госдумы от коммунистов - в частности, Валерий Рашкин - присутствуют на площади. Они требуют отменить итоги выборов в столице.

Также выйти на Пушкинскую площадь, чтобы "обсудить" итоги голосования, призвал кандидат в депутаты, Михаил Лобанов, поддержанный проектом Алексея Навального "Умное голосование". Согласно подсчету бюллетеней, поданных на избирательных участках, он опережал своего конкурента от "Единой России", телеведущего Евгения Попова, на 10 тысяч голосов, но после публикации итогов электронного голосования ЦИК объявил о победе "единоросса" с отрывом в 20 тысяч голосов.

Коммунисты настолько недовольны итогами выборов, что на митинге в Москве скандируют лозунги, которые в свое время предложил Навальный: "Россия без Путина" и "Долой жуликов и воров". #выборы2021 pic.twitter.com/xd5dcCoObv — Радио Свобода (@SvobodaRadio) September 20, 2021

Лобанов отметил, что "такая гигантская разница в результатах голосования на "живых" участках и онлайн-голосования не может быть правдой", призвав избирателей и других кандидатов, попавших в такую же ситуацию, отстоять свои голоса.

В воскресенье в России завершилось трехдневное голосование на парламентских и региональных выборах. Согласно официальным результатам, партия "Единая Россия" сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. При этом наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях на избирательных участках. На карте движения "Голос", признанного российскими властями "иностранным агентом", опубликовано более 4 тысяч сообщений о подобных нарушениях.

ЦИК официально подтвердил лишь двенадцать случаев вбросов бюллетеней. В МВД заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.

Наибольшее возмущение наблюдателей и оппозиции вызвали итоги выборов в Санкт-Петербурге и результаты электронного голосования в Москве, которое было применено впервые и на которое зарегистрировались почти два миллиона человек. ЦИК не публиковал эти результаты более двенадцати часов, не объясняя причину, а после объявления итогов выяснилось, что во всех округах, где по итогам "живого" голосования на избирательных участках с существенным отрывом побеждали кандидаты, поддержанные "Умным голосованием", победили кандидаты от "Единой России". В команде Навального заявили, что без фальсификаций с помощью электронного голосования партия власти проиграла бы выборы в подавляющем большинстве округов Москвы.

В свою очередь сопредседатель общественного движения "Голос" заявил, что количество электронных голосов, поданных за кандидатов в Москве, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. Он назвал прошедшую процедуру голосования "позором", а сами выборы – "одними из самых грязных" в российской истории. По мнению Удота, результаты как минимум электронного голосования в столице должны быть полностью отменены.

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