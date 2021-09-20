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Рене Фазель: Объятия с Лукашенко были самой большой ошибкой в карьере

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  • 20.09.2021, 21:01
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Рене Фазель: Объятия с Лукашенко были самой большой ошибкой в карьере
Рене Фазель
Фото: ТАСС

Глава Международной федерации хоккея отрекся от Таракана.

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал об общении с Лукашенко, передает championat.com.

– Объятия с Лукашенко были самой большой ошибкой в карьере? Да, я должен это признать. Всё началось с благих намерений, но в конце концов всё пошло не так. Был разочарован? Да. Я, наверное, был наивен. Я думал, что смогу принести пользу. Но мне пришлось скрываться на несколько дней. Негатив был чрезвычайно велик», – приводит слова Фазеля Blick.

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