Очевидцы о стрельбе в университете Перми: Такого побоища никогда не было 9 21.09.2021, 7:43

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Почему произошедшее похоже на инцидент в Казани.

Выйдя из Пермского государственного национального исследовательского университета, Алексей Трапезников собирался сесть в машину и уехать, но не успел.

"Охранники на входе попросили вернуться, и я сразу заметил, как к зданию подбегает окровавленный мужчина, у него, видимо, было прострелено подбрюшье, он упал, - рассказал DW корреспондент "Российской газеты" в Перми. - Послышалась хаотичная стрельба, не знаю из какого места".

В этот понедельник, 20 сентября, Трапезников был в ПГНИУ на презентации. Вернувшись на территорию кампуса, он начал снимать происходящее из окна одного из зданий, но самого преступника не видел. Когда тот был обезврежен, журналист отправился по его следам.

Когда Трапезников описывает увиденное, голос его звучит спокойно, но шок еще не прошел: "Иду по коридору, смотрю - труп лежит, женщина кричит, бабушка, из тех, которые сидят на входе в корпусах. Это была какая-то нереальная, кошмарная картина". По последним данным, жертвами этого нападения стали не менее шести человек, десятки пострадали.

"Такими по медведю, по лосю стреляют"

Трапезников видел тела убитых молодых ребят, студентов, но не стал снимать все на камеру: "Там есть такие моменты, которые нельзя снимать". По его словам, следы от картечи "очень крупного калибра", которую использовал стрелявший, - "огромные дырки, такими по медведю, по лосю стреляют, они оставляют на теле очень страшные раны".

Журналист рассказал, что видел видео, на котором преступник сначала ранил охранника на крыльце, затем затащил внутрь и "добил его прямо в голову на виду у всех, люди начали разбегаться, а потом дальше пошел убивать всех, кого смог". "Это было очень дерзкое нападение", - говорит журналист. Он уверен, что гражданские охранники не могли остановить стрелявшего.

"Такого побоища не было никогда в Перми, у нас довольно спокойный город", - говорит Трапезников. По его словам, никто не мог подумать, что такое может произойти, хотя учения проводились, и в первый момент некоторые приняли происходящее именно за очередные учения. Журналист считает, что произошедшее очень похоже на инцидент в Казани, где в мае 2021 года в результате нападения на гимназию погибли девять человек: "Прямо будто они друг друга знают или кто-то берет с кого-то пример". По его словам, случай в Перми "еще хуже", поскольку нападавший "устроил боевые действия на территории вуза".

"Я подумал: пожар, но сказали, что в корпусе стрельба"

Иван Печищев, доцент кафедры журналистики Пермского университета, шел на занятие к своим студентам. Лекция начиналась в 11:30, преподаватель слегка опаздывал. Проходя мимо восьмого корпуса университета, он вдруг увидел, как из окон второго этажа выпрыгивают студенты. "Были слышны крики, царила паника, все куда-то убегали… Я стал спрашивать, что происходит, - вначале подумал, что пожар. Но студенты сказали, что в корпусе стрельба. Сразу после этого я услышал звук хлопков. Стало страшно, мы все бросились прочь от здания", - рассказывает Печищев.

Студенты выпрыгивали из окон второго этажа, пытаясь спастись

Студенты выпрыгивали из окон второго этажа, пытаясь спастись

Первая мысль, продолжает он, была о его студентах. "Я понимал, что они меня ждут, я немного запаздывал, думал, что у них там нет никакой информации о том, что происходит, что они начнут беспокоиться, не дай бог, выйдут из корпуса… Поэтому я стремился как можно скорее к ним попасть", - говорит преподаватель.

Добравшись обходными путями и под прикрытием автомобилей до второго корпуса, где должно было проходить занятие, он обнаружил, что здание перекрыто. "Служба безопасности сработала, перекрыла все переходы, все заблокировала, и я с большим трудом попал внутрь - пришлось показывать удостоверение сотрудника", - говорит он.

"Все были испуганы, некоторые девушки плакали"

К этому времени его студенты уже узнали о происходящем из соцсетей, все были очень испуганы, некоторые девушки плакали. "Мы сидели в заблокированном здании и в закрытой аудитории, а по громкой связи нам периодически объявляли, что надо оставаться внутри и ни в коем случае нельзя покидать помещение. Где-то через полтора часа снова по громкой связи сказали, что можно выйти, и нас организованно вывели из корпуса", - рассказывает Печищев. После этого всех отправили по домам, занятия в университете отменили, всю его территорию оцепили, туда приехали следственные органы, аварийно-спасательные службы и много машин "скорой помощи".

Жители города, по словам преподавателя, шокированы трагедией в университете: "Пока я шел по улице домой, ко мне уже три человека подошли: соседка, моя коллега и одна студентка. Все знают, что я работаю в университете, все спрашивают, все ли в порядке. Для Перми - это шок". Занятия в некоторых школах, вузах, колледжах отменили - в городе царит ощущение тревоги и страха.

Студентам понадобится помощь психологов

Иван Печищев уверен, что многим студентам после трагедии в университете понадобится помощь психологов: "При выходе из корпуса я встретился с коллегами с кафедры общей психологии. Мы с ними как раз говорили на эту тему - они тоже считают, что со студентами нужно будет работать профессионально. И, судя по группе, с которой я был, я понимаю, что они правы".

Идею перевести учащихся на дистанционное обучение он не поддерживает. "Это означает, что они останутся один на один со своими мыслями, со стрессом пережитым… И я видел только студентов из моей группы, которых это все, слава богу, не коснулось, а ведь есть и те, кто был в этом кошмаре…Так что многим студентам точно понадобится психологическая помощь, и в университете есть люди, которые могут ее оказать", - говорит преподаватель, ставший очевидцем трагедии.

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