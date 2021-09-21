«Плечом к плечу каждый из нас станет друг за друга» 21.09.2021, 7:49

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Стачке быть!

Шаг за шагом, день за днем мы загоняем стаю бешеных псов в клетку. Они боятся, что мы увидим их страх. Их убедили, что мы их порвем. И честно признаться, чем дальше, тем чаще это желание возникает, пишет телеграм-канал «Баста!».

За год хунта показала свое лицо. Они ненавидят друг друга и начнут сдавать один одного при первой же возможности просто за возможность хоть немного смягчить наказание.

И мы знаем, что для победы над режимом нам осталось только победить свой страх!

Закупаемся продуктами.

Присоединяемся к флэшмобу «Стачке_быть!»

Не забывайте про коронавирус!

Диаспоры: дожимают хунту санкциями.

Бизнес: уходим в отпуск.

Готовимся остаться дома!

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