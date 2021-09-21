Валюта сыграла злую шутку с Лукашенко 2 21.09.2021, 8:05

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Запасы банков тают с рекордной скоростью.

Граждане Беларуси массово опустошают свои валютные счета в банках. Например, в августе, как мы уже писали, белорусы забрали с таких счетов 43 миллиона долларов. Данный тренд сохраняется неизменным в течение продолжительного времени. Если считать с начала 2021 года, валютные вклады физических лиц сократились на 13% или на $764,8 миллиона. В чем главные причины этого явления и какое будущее ждет валютные накопление граждан нашей страны?

Об этом сайту myfin.by рассказали экспертов финансовой компании Alpari.

Очевидно, что в обычной экономической ситуации рынок банковских депозитов работает так. Сначала люди зарабатывают деньги, и у них образуются определенные излишки. Затем они несут эти излишки в банки, рассчитывая перебороть таким образом инфляцию, а если повезет, то и заработать что-то сверху. Банки же выдают из полученных таким образом денег кредиты, также зарабатывая деньги и обеспечивая функционирование всей экономической системы. Из этой несложной схемы следует простая формула — чем зажиточнее население, тем больше денег лежит на вкладах. И наоборот.

Первой возможной причиной уменьшения сумм на депозитах, таким образом, является обычное отсутствие «лишних» денег. Или, во всяком случае, их весьма небольшое количество. Косвенно этот тезис подтверждается тем, что рост срочных рублевых вкладов значительно отстает от уменьшения вкладов валютных.

Вторая причина может быть связана с тем, что называют институциональным недоверием. Дело в том, что наиболее выгодные валютные депозиты требуют, чтобы деньги с них не снимали по 2-3 года. Чтобы пойти на такую сделку, нужно твердо верить в том, что через это время вы сможете без проблем вернуть эти деньги. Такой оптимизм сегодня свойственен далеко не каждому белорусу. Очевидно, что две названные причины носят достаточно негативный характер, появляясь из недоверия и бедности. Тем интереснее становится третья возможная причина.

Вернемся к самому началу. Зачем человек инвестирует свои деньги? Ведь очевидно, что банковский вклад — один из самых популярных способов инвестирования. Он хочет, чтобы эти деньги приносили ему доход. А почему он несет их именно в банк? Потому что любой инвестор, даже не разбираясь в этом профессионально, оценивает свои инвестиции, сравнивая два главных показателя: доходность и уровень риска. В классической ситуации банковские депозиты приносят весьма небольшой, но стабильный доход, являясь практически безрисковым активом с учетном гарантированного возмещения вкладов государством. В нынешней ситуации, особенно в восприятии граждан, депозиты теряют свое главное свойство — безопасность. Когда не знаешь, что будет через пару лет, сложно доверять кому-то.

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