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Сильнейший удар: какие отрасли попадут под пятый пакет санкций ЕС

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  • 21.09.2021, 8:21
  • 11,640
Сильнейший удар: какие отрасли попадут под пятый пакет санкций ЕС

Санкции США и Европы против властей Беларуси хотят синхронзовать.

СМИ пишут, что в новый, пятый пакет санкций Евросоюза могут попасть пять белорусских банков, а также сфера деревообработки и «Белтелеком».

Беларусбанк, Банк «Дабрабыт», Белинвестбанк, Белаграпромбанк и Банк развития могут попасть под санкции ЕС. Неизвестно, какие именно операции могут запретить, но анонсируют сильнейший эффект, сообщает telegraf.by.

Также есть информация, что пакет планируют принять не раньше октября.

Источники сообщают, что санкции США и Европы против властей Беларуси хотят синхронзовать. Они могут быть приняты одновременно.

Ранее в Европарламенте представители стран вносили различные предложения: внести в санкционный список авиакомпанию «Белавиа», некоторые белорусские турфирмы и другие.

Источник в дипломатических кругах сообщал, что «нет никаких сомнений в том, что будут введены новые санкции, и они затронут людей, которые финансово поддерживают Лукашенко», пишет EuObserver.

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