ЦИК России «подсчитал» 100% протоколов на выборах в Госдуму 6 21.09.2021, 8:26

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Центризбирком России опубликовал результаты подсчета 100% бюллетеней на выборах в Госдуму, сообщает currenttime.tv.

В нижнюю палату парламента прошли пять партий: "Единая Россия" с результатом 49,82% голосов, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, "Справедливая Россия – За правду" – 7,46% и "Новые люди" – 5,32%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Окончательные итоги выборов ЦИК планирует утвердить 24 сентября. Явка составила 51,68%.

По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме "Единая Россия" получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Кандидаты КПРФ побеждают в девяти округах, на третьем месте находятся кандидаты "Справедливой России – За правду", лидирующие в восьми округах. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух – кандидаты от ЛДПР, еще в трех – по одному кандидату от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".

Голосование в России проходило три дня. Оно сопровождалось чередой скандалов, в том числе вбросами, попытками удаления наблюдателей с участков, аномальными результатами электронного и надомного голосования и "двойниками", которые были выставлены против популярных кандидатов от оппозиции.

Заместитель председателя партии "Яблоко" Иван Большаков заявил, что его партия не признает прошедшие выборы свободными. "Это были не совсем выборы с учетом того, какое было количество нарушений. Оно было беспрецедентным. Это и вбросы, и огромное число "надомников", и электронное голосование, которое до сих пор не могут обнародовать. Поэтому назвать эти выборы честными, справедливыми и конкурентными мы не можем. Мы не признаем эти выборы свободными", – сказал он.

КПРФ провела митинг вечером 20 сентября в Москве на Пушкинской площади против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней приняли участие несколько сотен человек.

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