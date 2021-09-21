Под луканомикой тикает финансовая бомба 21.09.2021, 8:28

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ФОТО: SHUTTERSTOCK

Эксперт назвал самые уязвимые места.

Сегодня серьезные опасения в белорусской экономике вызывают ценовая стабильность, уровень инфляционных ожиданий и состояние ликвидности в иностранной валюте.

Ситуацию в белорусской экономике прокомментировал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук:

– Ковидная рецессия оказалась очень скоромной и по международным меркам. И даже если мы сравним Беларусь саму с собой образца 2015-2016 годов, когда в стране был кризис, то спад в результате ковида был преодолен горазд быстрее, чем пять лет назад».

Уязвимые места

Дмитрий Крук указал на наиболее уязвимые места в белорусской экономике.

«О чем стоит сегодня тревожиться? Первое, это о ценовой стабильности и уровне инфляционных ожиданий, а также о состоянии ликвидности в иностранной валюте, главным образом в банковской системе», – считает эксперт.

Дмитрий Крук отдельно остановился на этих проблемах. Он заметил, что, с одной стороны, растущие цены – это глобальный тренд во многих странах.

«Но берусь утверждать, что в Беларуси эта тенденция гораздо более опасна, поскольку способность нашего Нацбанка подчинить инфляцию в среднесрочном периоде выглядит весьма сомнительно. И одна из причин этого в низкой степени доверия», – сказал экономист.

«Можно даже говорить о тотальном недоверии, как к экономической политике, так и к национальной валюте и банковской системе, что является одним из элементов бурного роста инфляционных ожиданий. Это потенциально создает предпосылки для инфляционной спирали для нарушений в области ценовой и финансовой стабильности», – добавил он.

Состояние ликвидности в иностранной валюте – это одна из главных болевых точек для сегодняшней белорусской экономики. В основе этого опять-таки лежит поведение населения. Уже в течение полугода, напомнил эксперт, а особенно эта тенденция усилилась на фоне политического кризиса и санкций, идет значительный отток депозитов из банковской системы, прежде всего в иностранной валюте.

«Грубо говоря, люди складывают свои деньги под матрас», – рассказал он.

Впереди – рецессия

Дмитрий Крук подчеркнул: ситуацию в экономике нельзя рассматривать лишь в моменте. Нужно помнить о долгосрочном фоне, несмотря на неплохую краткосрочную ситуацию.

На его взгляд, многочисленные проблемы уязвимости белорусской экономики по-прежнему актуальны.

«Уже практически десятилетие длится стагнация. Тот рост, который нивелирует экономика, не в состоянии поддерживать даже стабильный уровень благосостояния по отношению с соседними странами. Это само по себе запускает многие негативные тенденции», – заключил эксперт и заметил, что есть риск сползания в рецессию в следующем, 2022 году.

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