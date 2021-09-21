Ученые нашли новое доказательство происхождения COVID-19 2 21.09.2021, 8:42

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Исследование провели специалисты из Университета Пастера во Франции и Университета Лаоса.

Ученые в Азии очень долго пытались отыскать похожие на COVID-19 вирусы.

Эксперты из Франции и Азии обнаружили у летучих мышей в Лаосе коронавирусы, ДНК которых почти идентична ДНК вируса, вызвавшего пандемию. Эксперты отмечают, что эти вирусы могут представлять угрозу для всего человечества в будущем. Полученные данные доказывают, что SARS-CoV-2 имеет полностью естественное происхождение.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature (перевод — cursorinfo.co.il ).

Ученые из Университета Пастера и Университета Лаоса выступили с заявлением о том, что коронавирус, вызвавший пандемию, не был создан в лабораторных условиях.

Ученые долгое время пытались найти вирусы, похожие на SARS-CoV-2, в Юго-Восточной Азии. Для этого они изучали подковоносых летучих мышей вида Rhinolophus. Наконец, были найдены по крайней мере три схожих варианта с тем же доменом, что и у SARS-CoV-2. Эксперты отметили, что в регионах, где популяция этих животных достаточно плотная, большое количество таких инфекций может происходить ежедневно.

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