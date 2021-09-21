Мишустин поручил готовить экономику к мировому отказу от нефти и газа 5 21.09.2021, 8:53

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Руководить процессом поручено «идеологу» кремлевского Госплана.

Российские власти, годами отрицавшие возможность падения спрос на нефть и газ в мире сменили позицию и поверили в смену энергетических эпох.

Как сообщает ria.ru, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца года разработать план адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля», - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

План радикальной перестройки российской экономики, которая получает от продажи углеводородов каждый второй доллар экспортной выручки, должен быть разработан в течение трех месяцев.

Руководить процессом поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову - бывшему помощнику президента по экономике, который считается «идеологом» кремлевского Госплана и автором национальных проектов.

Нужно «оценить все риски и вызовы, которые стоят перед страной», заявил Мишустин.

«От точности нашего прогноза будет во многом зависеть успешность достижения национальных целей развития, которые определил президент на ближайшие 10 лет», - добавил он.

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2021 года нефть, газ и нефтепродукты принесли в Россию 99,7 млрд долларов - 49% от экспортных доходов.

В прошлом году это было 150 млрд долларов (40%), в 2019-м - 238 млрд долларов (56%), в 2018-м - 262 млрд (59%).

Приток твердой валюты с советских времен остается каналом, подключающим Россию к потреблению развитого мира: на экспортные доллары закупает импорт - от технологий и оборудования до лекарств, продовольствия и ширпотреба.

По оценке Сбербанка, в результате снижения экспорта углеводородных товаров и введения трансграничного углеродного регулирования российский экспорт может потерять более 4 триллионов до 2050 года.

Добыча нефти в России при текущем темпе декарбонизации в ближайшие 30 лет упадет в три раза, а ее экспорт - в 4-6 раз. Сжатие спроса на нефть, согласно модели Сбербанка, обрушит и цены: средняя стоимость барреля российской смеси Urals с текущих 70 долларов упадет до 26 долларов к 2050 году, а цены на газ - второй ключевой источник экспортных доходов для экономики - сложатся вдвое.

В проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, которую подготовило Минэнерго РФ, прогнозируется спад добычи во всех сценариях начиная с 2027-29 гг.

Оценки Минэнерго чуть оптимистичнее, чем у Сбербанка, но также предполагают двузначное падение экспорта российской нефти на 3,5% к 2025 году, на 9,9% - к 2030-му, на 18,1% - к 2035-му и 25,7% - через 20 лет.

К нефтяному пику готовится и российский Минфин. В долгосрочный бюджетный прогноз до 2036 заложено сокращение реальных (то есть скорректированных на инфляцию) нефтегазовых доходов бюджета на 40%.

В соотношении к размеру экономики обвал будет более чем двукратным: если в 2019 году казна получила 8,8% ВВП, то через 18 лет это будет лишь 3,3% ВВП.

Новой нефтью для бюджета должны стать люди. Ненефтегазовые налоги Минфин планирует увеличить на 60%, сборы НДС - вдвое, общую налоговую нагрузку на несырьевой сектор - с 26,9% до 28% ВВП, следует из прогноза.

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