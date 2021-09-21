«Один выходной во вторник, другой — в субботу, разве это нормально?» 2 21.09.2021, 8:59

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Белорусский рабочий возмутился графиком на заводе.

Работник одного из белорусских заводов пожаловался Onlíner, что выходные у него стоят не подряд, а во вторник и субботу, из-за чего отдохнуть полноценно не удается. Руководство проблемы не видит и отвечает: все по закону.

«У рабочих на нашем предприятии два выходных разбросаны на всю неделю. К примеру, один мне поставили во вторник, другой — в субботу. В итоге не съездить ни на дачу, ни к родителям в другой город и не выспаться толком. Нам говорят, что все по закону, но разве это нормально?» — жалуется Иван.

Что на этот счет говорит Трудовой кодекс? Для работников пятидневки предусмотрено два выходных дня в неделю, для работников шестидневки — один (статья 136 ТК).

«По общему правилу выходные предоставляются непрерывно. Но это не обязательное условие. Первое обязательное условие — у человека не может быть более шести рабочих дней подряд, второе — должна соблюдаться норма по непрерывному еженедельному отдыху в размере 42 часов. Если график составлен таким образом, что выходные работника разбросаны по неделе и идут не подряд, но при этом норма 42 часа соблюдается, тогда нарушений нет», — комментирует юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина.

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В статье 138 ТК сказано, что непрерывный еженедельный отдых считается с момента окончания рабочего дня или смены накануне выходного и до момента начала следующего рабочего дня.

Пример номер один: у работника стоят выходные во вторник и пятницу. В понедельник он был в ночную смену — с 00:00 до 09:00, во вторник отдыхал, в среду и четверг работал с 08:00 до 17:00, в пятницу снова отдыхал. Его непрерывный отдых в первый выходной суммарно составляет 48 часов (15 часов понедельника + 24 часа вторника + 9 часов среды), а значит, это не нарушение. Непрерывный отдых во второй выходной длится 39 часов (7 + 24 + 8).

«То, что во второй день норма отдыха менее 42 часов, уже не будет нарушением прав работника, ведь требование о еженедельном непрерывном отдыхе была соблюдена в первый выходной», — говорит юрист.

Второй пример: у учителя шестидневка с 09:00 до 17:00 с выходным в воскресенье, работа в субботу заканчивается в 15:00. В таком случае отдых в воскресенье составляет ровно 42 часа, следовательно, все по закону.

иллюстрационное фото

А что, если график нестандартный, и как доказать свои переработки?

Существует и нестандартный график. Так, продавцы могут работать 3 через 3, а вахтовики — 14 через 14 дней. Как для них соблюдается норма? Все в той же статье 138 ТК указано следующее: «При сменной работе, а также суммированном учете рабочего времени минимальная продолжительность еженедельного отдыха может исчисляться в среднем за учетный период».

Что такое учетный период? Для этого есть специальный календарь от Минтруда, утверждаемый на год. В нем указана норма часов, которую человек должен отработать за месяц. Например, для продавцов в сентябре 2021 года такая норма составляет 176 часов, и, каким образом будут расставлены эти часы, решает наниматель совместно с работником. Главное — не более 12 часов работы в сутки.

«Но у некоторых работников учет рабочего времени может идти не за месяц, а за квартал. То есть в сентябре отработал больше нормы, а в октябре — меньше, но в совокупности за три месяца должна выйти норма, — объясняет юрист. — В ряде компаний есть журналы учета рабочего времени, и работник по окончании дня пишет количество фактически отработанных часов. Или электронная система пропусков, которая также может послужить доказательством переработок в случае споров. Подойдут и свидетельские показания, если вы решите доказать, что норма отдыха не соблюдалась».

иллюстрационное фото

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