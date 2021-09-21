Кремль отказался признавать легитимность Лукашенко? 15 21.09.2021, 9:02

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Агентство ТАСС опубликовало унизительную для диктатора деталь.

Государственное российское агентство ТАСС в новости о соболезнованиях из зарубежья в связи с трагедией в Перми назвало всех руководителей государств президентами, а Лукашенко – просто лидером.

В последнее время эксперты отмечают нарастание напряженности в отношениях между президентом России Владимиром Путиным и узурпатором Лукашенко.

Возможно, что таким образом Кремль намекнул на нелегитимность Лукашенко.

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