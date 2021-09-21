Кремль отказался признавать легитимность Лукашенко?15
- 21.09.2021, 9:02
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Агентство ТАСС опубликовало унизительную для диктатора деталь.
Государственное российское агентство ТАСС в новости о соболезнованиях из зарубежья в связи с трагедией в Перми назвало всех руководителей государств президентами, а Лукашенко – просто лидером.
В последнее время эксперты отмечают нарастание напряженности в отношениях между президентом России Владимиром Путиным и узурпатором Лукашенко.
Возможно, что таким образом Кремль намекнул на нелегитимность Лукашенко.