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Кремль отказался признавать легитимность Лукашенко?

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  • 21.09.2021, 9:02
  • 16,680
Кремль отказался признавать легитимность Лукашенко?

Агентство ТАСС опубликовало унизительную для диктатора деталь.

Государственное российское агентство ТАСС в новости о соболезнованиях из зарубежья в связи с трагедией в Перми назвало всех руководителей государств президентами, а Лукашенко – просто лидером.

В последнее время эксперты отмечают нарастание напряженности в отношениях между президентом России Владимиром Путиным и узурпатором Лукашенко.

Возможно, что таким образом Кремль намекнул на нелегитимность Лукашенко.

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