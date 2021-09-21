В Беларуси исчезают тараканы 11 21.09.2021, 9:20

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Куда подевалось докучливое насекомое?

Издание onliner.by обратило внимание на то, что в Беларуси стали гораздо реже встречаться тараканы. Что на самом деле происходит с древними насекомыми?

Дело было не в дельфинах

Как известно, у Дугласа Адамса в его серии «Автостопом по Галактике» сначала были не дельфины. Кусок выглядел так: «…Любопытно, что тараканы давно знали о нависшей над Землей угрозе уничтожения и неоднократно пытались предупредить человечество. Однако все их попытки общения ошибочно истолковывались, как мерзкая суета и прочие тараканьи пакости. Поэтому в конце концов они плюнули и незадолго до прибытия вогонов покинули Землю своим собственным способом».

В последний момент писатель струсил и переделал сюжет. Иначе все было бы слишком очевидно.

Если слишком неосторожно приоткрыть кран с современными трафиками, оттуда рванет поток тревожных заголовков: «Почему ушли тараканы?», «Тараканы исчезают. Мы следующие», «Where have roaches gone?»…

Долгие годы нам внушали, что это то самое эпическое неуязвимое существо, которое останется после атомной войны. И такая незадача.

Создаем сверхтаракана

Мы ведем речь про рыжего таракана. В середине прошлого века он сам понаехал с востока, отжав место у нашего исконного черного таракана. Казалось, навсегда.

Гомельская хрущевка на Волгоградской (бывшая Механизации, еще раньше — пустырь да овраг) всегда была нормальным советским домом — с буйной сиренью, розовыми бабушками, люком на крышу (для шпаны) и веселым тараканом под плинтусом. Сирень упорядочили, люк заварили, тараканы ушли.

Только бабушек вроде стало больше, и они не такие розовые. С непонятной теплотой вспоминают 1970-е:

— Они ходили строем, тогда это никого не удивляло. Теперь все нежные, про каждого таракана в газету пишут. Конечно, мы травили, сыпали всякое, желточки с борной кислотой мешали. У нас так кошка сдохла. Тогда пшикалок ваших не было, все сами делали, по рецептам. Их в «Технике молодежи» печатали. Тараканы, кстати, пропадали, потом снова появлялись. Уже наша отрава их не брала.

Казалось, эта деятельность по созданию сверхтаракана, который не боится самых жутких «желточков», обречена на успех. Техника с виду простая. Самка рыжего таракана откладывает отеку каждый, допустим, месяц. В каждой из них минимум 30 яиц. Если после «желточка» выживет хоть один малыш, через 5—7 линек и два месяца он вырастет из личинки в половозрелое насекомое и произведет потомство. В нем процент выживших и способных размножаться будет выше. Умножьте эту переменную на неизвестное число особей, сидящих за плинтусом. Но лучше не умножайте. В общем, нормальная схема.

Однако в доме на Волгоградской что-то пошло не так. И в тысячах других домов.

— Конкретно у нас они пропали где-то в конце 1990-х. Даже у алкашей. Хотя те как жили, так и сейчас цветут и пахнут. Куда подевались?.. Нет, вы скажите!

Собака языком слизала

Ответами для бабушек набит интернет. Помимо, собственно, успехов боевой химии, есть более увлекательные варианты, подходящие по хронологии:

Сотовая связь.

Микроволновки.

Пищевые добавки.

Разрушение озонового слоя.

Вредные стройматериалы.

Чернобыль.

Да вообще плохая экология.

Нью-йоркское (там тоже бьются с этой бедой) издание Observer выдвигает еще неплохое локальное объяснение: их переловили своими маленькими красными пастями невероятно размножившиеся ручные гламурные песики.

Нам все версии нравятся. Проблема в том, что их никто не исследовал.

Ясно, что мир меняется. Исчезают трухлявые плинтусы и гнилые подоконники, остается меньше удобных полостей там, изобретена герметичная упаковка еды, мы стали чистоплотнее… Похоже, у беззащитного вида жестоко выбивают почву из-под ног.

Разумеется, нельзя отметать и приближение строительного флота вогонов.

Почему их ненавидят?

Нет, давайте разберемся.

Поди пойми этих людей. Вот как они выбирают, кого невзлюбить? Им нравятся котики, хотя те мажут (явно специально) мимо лотка, делают тупое лицо и кусаются. И не нравятся тараканы, которые совершенно безобидны, беззаботны, и никто ни разу не видел, как они какают. Они не кусаются, в отличие от комаров, и не исполняют белорусскую эстраду, в отличие от людей.

Бывалые борцы с насекомыми в качестве главного мотива заказа на убийство называли мне именно личную неприязнь, но далеко не санитарные причины. Есть много вредностей, которые человек готов легко простить (большинство которых сам же и продуцирует), но ни за что не простит мерзкие волоски на лапках и длинные немодные усы.

Чувствую, у некоторых может возникнуть вопрос: сколько тебе заплатили эти гады?

Да при чем тут сумма?!

— На самом деле таракан — просто индикатор, — втолковывал мне философ, музыкант и практикующий дезинсектор Валера. — Ты же не станешь уничтожать, скажем, положительный тест на беременность, если он тебе не нравится? Станешь? Ладно, ты плохой пример… В общем, надо не тараканов уничтожать, а убрать под собой. Ну или под соседом-забулдыгой.

Валера верит, что в случае с тараканами что-то все же зависит от нас.

Дезинсекторы: у нас все на месте

Про соседа — важное обстоятельство. Дезинсекторы про него знают как никто.

В Минске есть компания «Экосепт», которой заказывают как раз уничтожение тараканов (и других членистоногих) по всей стране — как в квартирах, так и в других помещениях.

Стойте, каких еще тараканов? Ушли же — вон народ жалуется.

— Да ладно, как ушли? — удивляются в фирме. — Вот же у нас по 5—8 заявок в месяц, и количество точно не уменьшается. Это и общепит, и квартиры. Бывает, заказчик готов оплатить обработку также соседних квартир, где живут люди, которые, скажем, спокойно относятся к присутствию тараканов. Привыкли, создали им условия...

Директор компании Ольга Комарова рассказывает, что в практике встречалась и завозная экзотика, но зацепиться за нашу биосистему гостям пока не удается. Здесь уверенно царит старый добрый рыжий таракан.

— Приезжают с иностранными студентами, с нашими трудовыми мигрантами, с товаром. Вот этого красавца привезли из Америки вместе с машиной. Длиной он сантиметров десять, новый владелец разглядел.

У белорусских дезинсекторов есть видеозаписи, которые нельзя вообще смотреть, можно только немножко пересказывать. Там работнику приходится немножко расталкивать насекомых плечом, чтобы пройти на кухню. Они даже не особо разбегаются — наоборот, стараются свалиться за шиворот с потолка. И это в мире, полном озоновых дыр, чернобылей и ГМО.

Получается, тараканы просто перегруппировались? Возможно, бабушки с Волгоградской могут немного успокоиться. Но не слишком. Не стоит забывать, что от них-то насекомые ушли, ничего не объяснив, — хотя нормальные же условия.

Надо понимать, что директор компании Ольга Комарова оперирует данными только за те четыре года, что работает фирма. Похоже, в Беларуси никто толком не исследовал тараканий вопрос, нет долговременной динамики — только ощущения полевых работников да предания старожилов про «желточки». Не до исследований, все силы уходят на уничтожение популяции.

Несите Красную книгу

Биологи уже даже хихикать перестали над призывами некоторых коллег занести рыжего таракана в Красную книгу.

Считается: исчезни он — никто не заплачет. И биологические цепочки не порвутся. Собственно, цепочка-то получается короткая: человек — таракан — человек. Никто таракана особо не ест, да и он никем не питается.

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