Шулер снова прокололся 2 Игорь Эйдман

21.09.2021, 9:52

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Игорь Эйдман

«День сурка» российских выборов.

Опять день сурка. Очередная попытка переиграть шулеров в карты закончилась ожидаемым фиаско.

Шулер снова прокололся, когда доставал крапленые карты из рукава. На этот раз особенно явно в Москве. Там афера с "электронным голосованием" была проведена нарочито грубо. Власти задержали до утра объявление его итогов, а потом вытащили, как факир из пустого котелка, протоколы, фактически отменяющие итоги оффлайн-выборов.

Илья Азар пишет: "Против "Умного голосования" в Москве нашли (еще на прошлых выборах в Чертаново) лом: это Алексей Венедиктов и его дистанционное электронное голосование. Работает лом хорошо! (Лобанов, Брюханова, Митрохин и все остальные с его помощью проиграли)".

Таким образом украли победу у относительно оппозиционных кандидатов и протащили едросов. Выйдут по этому поводу москвичи на улицы, призовут их к этому кандидаты, у которых украли победу? Вопрос риторический.

PS. Венедиктова власти используют в качестве главы "юденрата" в либеральном электоральном гетто, отправляющего "своих" кандидатов в "газовую камеру" дистанционного голосования.

50 на 50

Перед АП и Центризбиркомом была поставлена задача нарисовать конституционное большинство и больше 50% голосов (пока нарисовали 49,82%, но ещё есть время) Едру, а также более 50% пришедших на выборы (получилось аж целых 51,68%). Также была поставлена задача не допустить в Думу ни одного реального оппозиционера. Справились, нарисовали нужные цифры тютелька в тютельку. Занавес, комедия закончена. Всем спасибо, все свободны... пока свободны...

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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