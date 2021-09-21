Инсайд: Ситуация в сельском хозяйстве Беларуси близка к катастрофе 1 21.09.2021, 9:58

2,336

В отдельных регионах откат по урожайности произошел до уровня 90-х.

Официальные цифры Министерства сельского хозяйства Беларуси появились на его сайте, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Про крайне скромный урожай зерновых уже говорилось. Падение и общего намолота (на 20 процентов), и урожайности с гектара (на 18 процентов), хотя у соседей никакого падения нет – это приговор всей системе сельского хозяйства Беларуси. В отдельных регионах откат по урожайности произошел до уровня 90-х.

Но проблемы гораздо шире. Заготовка силоса идет медленнее на 3,4 процента по сравнению с прошлым годом, травяных кормов – на 4,6 процента. В целом заготовка травяного корма на условную голову скота тоже сократилась. А на дворе уже холода.

Ну, и надо иметь в виду, что это официальные данные – уже тщательно отретушированные. Была бы воля министерства – их бы тоже засекретили, как статистику по ковид и смертности (к сожалению, тема вновь становится актуальной, крайне рекомендуем сохранять все меры предосторожности и заодно проголосовать в нашем опросе).

В приведенной таблице бодро рапортуется о том, что темп посева озимых идет ровно по графику. Однако по информации «Ника», ситуация близка к катастрофе. Финансирование сокращено и приходит с опозданием. Порой не хватает не только на топливо и запчасти, но уже и на зарплаты. Посев происходит кое-где и как-нибудь. Ну а что? Результаты будут видны только весной, а тут задача ночь простоять да день продержаться.

Сюда же ложится катастрофическая ситуация с крупно-рогатым скотом.

Напоминаем, что бастовать могут все. В том числе работники сельзозпредприятий. Вас обманывают на протяжении 25 лет. Вам платят гроши за молоко, которое вы производите. Ваши зарплаты ближе к 500 рублей, чем к 500 долларов, о которых вещает синепал. Показатели соседей, где произошел уход от колхозов и совхозов в частное сельское хозяйство, говорят о том, что в Беларуси далеко не самый передовой путь.

Покажи, кто в доме хозяин. Флешмоб канала по забастовке продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».