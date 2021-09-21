Полковники против Лукашенко 1 21.09.2021, 10:00

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Это — дело принципа.

У полковников в отставке, которых Лукашенко лишил звания, урезали пенсию, пишет «Народная воля» в свежем выпуске газеты.

Валерий Костка рассказывает:

— Ну как изменилась моя жизнь? Никак: как работал, так и работаю на ниве сельского хозяйства. По моим данным, с момента, как появился этот указ, и до начала сентября пенсия практически ни у кого не изменилась.

Буквально на днях позвонили и сообщили, что пенсию сократят. Сказали, что приблизительно на 150 рублей уменьшится пенсия — полностью уберут надбавку, которая касается звания. Будут высчитывать теперь и те деньги, которые четыре месяца со дня подписания этого указа насчитывали, — в сумме около 500 рублей.

Я обратился в суд Ленинского района, потому что не согласен с решением о лишении меня звания. Понимаю, что никто не будет эти жалобы рассматривать.

Подполковник КГБ в отставке Сергей Анисько тоже собирается иди в суд:

— Моя жизнь изменилась только с 20 сентября. Четыре месяца у меня из пенсии ничего не удерживали. Мы даже ощущали себя немного неуютно, ведь что это такое: в указе наши фамилии есть, а деньги не забирают! Каждый из тех, чья фамилия фигурировала в этом указе, мог сказать: ну падлы «комитетчики», засланные казачки!

И вот 20 сентября вдруг у меня раздается звонок из пенсионного отдела КГБ. Говорят: мол, за 4 месяца мы с вас должны удержать более 500 рублей, вы нам должны. И эта женщина меня успокаивает: вы не волнуйтесь, ваша пенсия с октября будет составлять 1.091 рубль.

Мы с Валерием Костко посовещались и решили, что будем подавать в суд на эти пенсионные отделы. Ясное дело, что не помрем мы без этих денег. Мозги есть, руки оттуда, откуда надо, растут. Но это же дело принципа!

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