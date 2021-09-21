Гособлигации России обвалились на фоне угрозы непризнания выборов 1 21.09.2021, 10:15

2,024

Индекс RGBI пробил «дно» с марта 2020 года.

Рынок российского госдолга в понедельник пережил крупнейший за полгода обвал.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, спикировал на 0,43% и пробил «дно» с марта 2020 года - 143,6 пункта, пишет finanz.ru.

6-летние ОФЗ 26207 подешевели на 0,37% с ростом доходности до 7,09% годовых. 10-летние ОФЗ-26239 упали на 0,61%, их доходность достигла 7,3% годовых. Ставки по самым длинным, 20-летним российским бумагам поднялись до 7,54%, в то время как их цена просела на 0,52%.

Российский рынок оказался во власти распродаж, которые стартовали в Китае и охватили весь мир. На фоне угрозы дефолта Evergrande Group, одного из крупнейших в КНР застройщиков с обязательствами на 300 млрд долларов, фондовые индексы в США и Европе спикировали до минимумов за два месяца, вниз покатались цены на нефть и промышленные металлы.

От российских госбумаг избавляются нерезиденты - они режут позиции, хотя и без значительных объемов, пишет Locko Asset Management.

На этом фоне рекордно с июля дешевеет рубль, обновляющий 3-недельные минимумы - 73,59 за доллар.

Кроме ухудшения внешнего экономического фона, рисками для рублевых активов «являются возможный рост протестных настроений россиян после выборов в Госдуму и непризнание их итогов Западом», отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

С предложением не признавать выборы, если их итоги будут сфальсифицированы, к странам ЕС обратились депутаты Европарламента. Однако грозность резолюций ЕП компенсируется необязательностью их исполнения, и пока ни один западный лидер публично не усомнился в озвученных ЦИК результатах голосования.

Делегация Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) выразила «озабоченность электоральными условиями и средой, которые повлияли на выборный процесс». Свои выводы ПАСЕ представит в виде доклада, где будет оценено выполнение Россией международных обязательств.

Госдеп США тем временем сообщил, что выборы прошли «в условиях, не соответствующих свободным и честным процедурам», что противоречит обязательствам России перед ОБСЕ и в рамках международного пакта о гражданских и политических правах.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала выборы «самыми сложными» в своей карьере и заявила о «беспрецедентных атаках» на российскую избирательную систему, которая, по словам Памфиловой, все выдержала. Накануне Памфилова заявила о кибератаках на сайт ЦИК, после чего результаты голосования были зашифрованы, что усложнило их автоматическое скачивание для независимого анализа.

По данным ЦИК на 17.48 мск, правящая «Единая Россия» набирает 49,83% голосов - практически вдвое больше всего рейтинга, измеренного ВЦИОМом накануне выборов (29%).

КПРФ, на которую ставило «Умное голосование», получила 18,93%. При этом в Москве во всех одномандатных округах победу засчитали кандидатам, поддержанным властью, в том числе тем, кто отставал при подсчете более 90% голосов.

ЛДПР заняла третье место с 7,51%, «Справедливая Россия» - четвертое с 7,49%. «Новые люди» преодолели думский барьер с 5,33%. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за «доверие» и «активную жизненную позицию».

«Итоги выборов в Госдуму рынки, вероятно, проигнорируют, если только за анонсом итогов не последуют заявления Запада об их непринятии. Но это вряд ли случится», - говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

На рынок ОФЗ давит угроза дальнейшего ужесточения политики ЦБ. В пятницу Эльвира Набиуллина заявила о планах еще не раз поднять ключевую ставку, чтобы затормозить инфляцию, обновляющую рекорды за 5 лет - 6,78% на 13 сентября.

Усилить инфляционное давление может ослабление рубля, что потребует более существенного повышения ставки, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

На торгах в понедельник рубль подешевел на 0,94% к доллару и 0,98% к евро. На 18.46 мск сделки с расчетом завтра проходят по 73,54 рубля за доллар и 86,25 рубля за евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».