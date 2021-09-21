На границе Беларуси с Евросоюзом стоит на выезд более 1100 фур

На границе Беларуси с Евросоюзом стоит на выезд более 1100 фур2
- 21.09.2021, 10:22
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Больше всего их скопилось на белорусско-литовской границе.
На границе Беларуси с ЕС стоит на выезд более 1100 фур, сообщает Госпогранкомитет.
Больше всего фур скопилось на белорусско-литовской границе. Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает свыше 100 фур, "Котловка" — 140, "Каменный Лог" — более 260, "Бенякони" — 140, "Привалка" — свыше 120 фур.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" — более 110.
На границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги" на выезд стоит более 130 фур, "Берестовица" — 50, "Козловичи" — более 20.