На границе Беларуси с Евросоюзом стоит на выезд более 1100 фур 2 21.09.2021, 10:22

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иллюстрационное фото

Больше всего их скопилось на белорусско-литовской границе.

На границе Беларуси с ЕС стоит на выезд более 1100 фур, сообщает Госпогранкомитет.

Больше всего фур скопилось на белорусско-литовской границе. Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает свыше 100 фур, "Котловка" — 140, "Каменный Лог" — более 260, "Бенякони" — 140, "Привалка" — свыше 120 фур.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, "Урбаны" — более 110.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги" на выезд стоит более 130 фур, "Берестовица" — 50, "Козловичи" — более 20.

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