В Беларуси дорожает доступ в интернет 6 21.09.2021, 10:50

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«Белтелеком» повышает цены с 1 октября.

«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на услуги доступа в интернет с 1 октября. Подорожание затронет все тарифные планы, кроме пакетных предложений «Ясна», «Семейный» и «Бизнес-кейс». Утверждается, что стоимость услуг увеличится в пределах 4%, пишет onliner.by.

Для примера возьмем популярную линейку «Рекорд». Так, «Рекорд 10» вместо 19,8 рубля в месяц будет стоить 20,6, «Рекорд 25» — 22,62 вместо 21,8, «Рекорд 50 new» — 27 рублей вместо 26, а «Рекорд 200» — 45,45 рубля вместо 43,6.

Ранее о подорожании услуг связи в пределах все тех же 4% объявили А1 и МТС.

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