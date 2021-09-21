Турция не признала проведенные РФ «выборы» в оккупированном Крыму

Турция не признала проведенные РФ «выборы» в оккупированном Крыму1
- 21.09.2021, 11:23
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Анкара поддерживает территориальную целостность Украины.
Турция не признает результаты российских парламентских выборов, которые состоялись 17-19 сентября в оккупированном Крыму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт турецкого Министерства иностранных дел.
«Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года также в Крыму, применительно к Крыму, не имеют юридической силы для Турции», - заявил пресс-секретарь МИД Турции, посол Танжу Билгич.
Ранее в Государственном департаменте США заявили о непризнании проведения российских парламентских выборов 17-19 сентября на оккупированных РФ территориях Украины.