Позор белорусских многоэтажек 21.09.2021, 11:30

2,328

Как некоторые высотки пережили вчерашний ливень.

Вчерашний ливень — кстати, не самый сильный, что был на нашем веку, — подмочил репутацию многих коммунальщиков и застройщиков. Крыши домов начали течь, да так, что прочувствовать это смогли, к примеру, даже жильцы первых уровней девятиэтажек. А ведь осень только началась, что будет дальше?

Читатели Onlíner, которым вчерашний день довелось встречать с тазиками и тряпками в руках, поделились фото.

В пятиэтажке, что по адресу Тургенева, 16 в Дзержинске, настоящая беда, хотя надо было бы радоваться. В доме идет капремонт, и это вроде как намек на то, что будет лучше, но пока получается только хуже: кровля течет, в комнатах сырость, а воду приходится «ловить» даже из розеток и выключателей. «Работает несколько субподрядных организаций, но по факту никаких действий со стороны ЖКХ и строительных организаций не предпринимается, прораб тоже не идет на контакт, никак не можем уговорить его зайти в наши квартиры. А в доме живут одинокие пенсионеры и инвалиды».

«Живу в Гродно, дом 70-х годов — обычная панельная девятиэтажка. Я на третьем этаже. Делаю ремонт, — написала Настя. — 9 августа у нас был сильный дождь и в квартиру лилась вода. Пришлось экстренно обращаться в 115. Но там заявку рассматривали очень долго. Поэтому решила вызывать за свой счет альпиниста, чтобы он промазал стыки. Это отчасти помогло, потому что в квартиру перестала литься вода, но зато стена продолжила намокать.

Обратилась в ЖЭС. Заявку рассматривали очень долго, кормили завтраками. Когда звонила, то говорили, что я стою в очереди, но никакой конкретной даты ремонта не называли. Пришлось написать во все вышестоящие органы, вплоть до Администрации президента.

В итоге это помогло — мою заявку начали рассматривать быстрее.

Раз пять-шесть у нас были представили ЖЭСа, один раз приходили с комиссией. И все для того, чтобы посмотреть, мокрая стена или нет.

В конце концов 9 и 10 сентября (через месяц после подачи заявки) мне дополнительно замазали стыки. На кухне это помогло, но зал продолжает протекать. Не знаю, сколько еще времени займет повторный ремонт стены/стыка в зале».

«Улица Колесникова, 10. Первое затопление через крышу было 31 августа. На мою заявку через службу 115 пришла сотрудница ЖЭСа, пожала плечами и сказала, что ничем не поможет: нет средств. В дальнейшем все мои заявки просто игнорировались, никто даже не приходит. Отделка квартиры во всех комнатах повреждена. К тому же на выходных в сильный дождь текло уже просто ручьем», — пожаловался Вячеслав.

«В Минске в доме №46 на ул. Громова 6-й подъезд тоже заливает. В 14-этажном доме вода дошла по стенам уже до седьмого этажа. 115 и коммунальные службы не дают никакой ясности, когда устранят течь», — возмущен Николай.

Если вы подумали, что отличился только старый жилфонд, вы абсолютно не правы. Новостройкам тоже есть что сказать. «В „Пирсе“ у человек десяти течет потолок», — написал Валерий и показал фото и видео с лоджий. Дождь снаружи — дождь внутри.

Продолжаем поход по новостройкам и заглядываем в «Минск-Мир». «В „Рио-де-Жанейро“, который на Белградской и которому скоро два года, тоже потоп. О проблемной крыше все знали с самого начала (особенно те, кто ее делал). В течение года после сдачи рабочие пытались устранить проблему, залатывая дыры на кровле (частично эксплуатируемая). Затем компания самоустранилась, оставив гарантийные обязательства непонятно кому, может и застройщику. И вот пошел дождь, одну из квартир заливает со всех сторон — и сверху, и по бокам (откосы тоже не смогли нормально смонтировать».

А этому дому уже два года, расположен он в агрогородке Атолино (ЖСПК «Восход-48»). Над возведением трудился «Пинсксовхозстрой» (есть и такая организация). Однако все эти два года некоторые из жильцов страдают и пытаются устранить строительные «косяки». Пока выходит не очень. Вот один из официальных ответов, датированный началом зимы: «В связи с неблагоприятными условиями, а также отсутствием людей на минском участке устранение замечаний на объекте не представляется возможным».

А вот и дом №64 на Лобанка, о проблемах которого мы рассказывали. Нет, не решены. И неплохой ливень это показал: текут лоджии, течет подвал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».