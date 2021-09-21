В Казахстане выявлен COVID-штамм «Эта» 1 21.09.2021, 11:46

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Новая разновидность коронавируса была зафиксирована в четырех регионах страны.

В Казахстане выявлена циркуляция штамма коронавируса Эта. Данный вариант COVID-19 выделен уже в 77 странах мира. Об обнаружении штамма сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

"По итогам секвенирования 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов дельта (индийский штамм) - 57 (59,4%), альфа (британский) - 24 (25%), уханьский коронавирус - 10 (10,4%) и эта (нигерийский) - 5 (5,2%)", - написал министр в Facebook.

Он добавил, что Эта-штамм был зафиксирован в четырех регионах: Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Нур-Султане.

Впервые о появлении Эта-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании.

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