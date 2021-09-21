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ЕСПЧ признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

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  • 21.09.2021, 11:55
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ЕСПЧ признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

Названы имена подозреваемых.

Европейский суд по правам человека признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, – сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Франс Пресс». Жалобу в ЕСПЧ подавала вдова, Марина Литвиненко.

Ранее британский судья Роберт Оуэн установил, что Литвиненко был отравлен полонием, и назвал имена подозреваемых: это Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Оба отрицали свою причастность к отравлению.

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