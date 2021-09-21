ЕСПЧ признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

ЕСПЧ признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко12
- 21.09.2021, 11:55
- 3,472
Названы имена подозреваемых.
Европейский суд по правам человека признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, – сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Франс Пресс». Жалобу в ЕСПЧ подавала вдова, Марина Литвиненко.
Ранее британский судья Роберт Оуэн установил, что Литвиненко был отравлен полонием, и назвал имена подозреваемых: это Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Оба отрицали свою причастность к отравлению.