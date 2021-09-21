ЕСПЧ признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко 12 21.09.2021, 11:55

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Названы имена подозреваемых.

Европейский суд по правам человека признал российское государство ответственным за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, – сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Франс Пресс». Жалобу в ЕСПЧ подавала вдова, Марина Литвиненко.

Ранее британский судья Роберт Оуэн установил, что Литвиненко был отравлен полонием, и назвал имена подозреваемых: это Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Оба отрицали свою причастность к отравлению.

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