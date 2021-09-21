Возле Новой Зеландии нашли шесть новых видов животных 21.09.2021, 11:52

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Один из новых видов — Bathydorus poculum

Фото: GEOMAR

Их обнаружили на глубине до 4820 метров.

Ученые обнаружили шесть новых видов и один ранее неизвестный род стеклянной губки на глубине до 4820 метров в водах у побережья Новой Зеландии, пишет «Новое время».

Немецкие исследователи использовали для поиска в афотных (едва освещенных солнцем) водах дистанционно управляемого робота.

С помощью этого устройства ученые обнаружили также два уже известных вида, которые никогда раньше не встречались в океанах Новой Зеландии. Эти находки означают, что регион намного более разнообразен, чем мы думали, что может помочь планировать деятельность человека и усилия по сохранению видов.

«Экспедиция имела большой успех», — сказал морской биолог Герт Верхайде из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана в Германии.

«Находки почти вдвое больше, чем количество видов губок семейства Rossellidae, найденных в Новой Зеландии, с девяти видов в пяти родах до 17 видов, представляющих восемь родов», — добавил ученый.

Стеклянные губки (или гексактинеллиды) известны во всем мире, но встречаются относительно редко. Это нежные губки, состоящие из спикул из кремнезема — природного вещества, которое часто встречается в песке, из которого мы делаем стекло.

Для поиска губок группа ученых отправилась в экспедицию с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV). Из Окленда вышло немецкое исследовательское судно Sonne с ROV KIEL6000 на борту — аппаратом, предназначенным для погружения в океан на глубинах до 6000 метров. В течение 31 дня исследователи исследовали удаленные южные океаны, извлекая более 200 образцов губок с морского дна.

Для изучения этих образцов исследователи использовали ДНК и морфологический анализ, чтобы идентифицировать шесть видов, ранее неизвестных науке. Два из них были настолько новыми, что потребовался совершенно новый род, который исследователи назвали Nubes.

Новые виды — это Bathydorus poculum (глубина, на которой нашли губку — 1150 метров), Scyphidium variospinosum (1630,5 метров), Caulophacus serpens (4816 метров), C. ramosus (4819 метров), Nubes tubulata (от 767 до 782 метров) и N. poculiformis (1285 метров).

«Наша экспедиция обнаружила, что глубокое море у побережья Новой Зеландии значительно более богато видами, чем было известно ранее», — сказал Герт Верхайде.

Описание новых губок было проведено ведущим мировым экспертом по стеклянным губкам, морским биологом Генри Рейсвигом из Университета Виктории в Канаде, который был назван первым автором статьи. К сожалению, Рейсвиг скончался до того, как статья была опубликована.

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