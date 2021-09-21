«Силу Сибири» остановят 2 21.09.2021, 12:18

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Транспортировка газа из России в Китай будет остановлена.

Транспортировку газа по российскому трубопроводу «Сила Сибири» остановят с 22 по 29 сентября, на нем пройдут плановые технические работы, сообщается 20 сентября в Telegram-канале «Газпрома».

«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена», — говорится в сообщении.

«Газпром» и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году.

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