«Силу Сибири» остановят

«Силу Сибири» остановят2
- 21.09.2021, 12:18
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Транспортировка газа из России в Китай будет остановлена.
Транспортировку газа по российскому трубопроводу «Сила Сибири» остановят с 22 по 29 сентября, на нем пройдут плановые технические работы, сообщается 20 сентября в Telegram-канале «Газпрома».
«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена», — говорится в сообщении.
«Газпром» и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году.