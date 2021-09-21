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Немецкий художник создал золотой бургер с авокадо: видео

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  • 21.09.2021, 12:31
Немецкий художник создал золотой бургер с авокадо: видео

Произведение называется «Кто хочет жить вечно?».

Немецкий художник Тим Бенгель показал золотой бургер с авокадо. Цена — три миллиона долларов. Произведение, по задумке автора, «передает дух поколения миллениалов», а называется «Кто хочет жить вечно?», сообщает rambler.ru.

Экспонат состоит из 27 отдельных частей (разрезанная булка, руккола, луковые кольца и др.) 18-каратного желтого золота. Бенгель сперва создал 3D-модели реальных ингредиентов блюда, а затем отлил копии из драгоценного металла. Потребовалось десять килограммов жидкого золота.

«Бургер с авокадо точно такой же, как тот, который вы только что съели. Как будто его отлили в золоте и таким образом увековечили яркую примету времени».

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