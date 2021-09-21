Немецкий художник создал золотой бургер с авокадо: видео 1 21.09.2021, 12:31

Произведение называется «Кто хочет жить вечно?».

Немецкий художник Тим Бенгель показал золотой бургер с авокадо. Цена — три миллиона долларов. Произведение, по задумке автора, «передает дух поколения миллениалов», а называется «Кто хочет жить вечно?», сообщает rambler.ru.

Экспонат состоит из 27 отдельных частей (разрезанная булка, руккола, луковые кольца и др.) 18-каратного желтого золота. Бенгель сперва создал 3D-модели реальных ингредиентов блюда, а затем отлил копии из драгоценного металла. Потребовалось десять килограммов жидкого золота.

«Бургер с авокадо точно такой же, как тот, который вы только что съели. Как будто его отлили в золоте и таким образом увековечили яркую примету времени».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».