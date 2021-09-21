Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель отказался прервать лекцию 21.09.2021, 12:44

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Фото: AP

Слабоумие или отвага?

Во время массового убийства в Пермском госуниверситете преподаватель отказался прервать лекцию.

Речь идет о преподавателе русского языка и литературы Олеге Сыромятникове. Он читал лекцию в корпусе № 8 университета, где произошла стрельба — прямо в момент нападения.

Преподаватель согласился закрыть дверь в аудиторию, но на предложение забаррикадировать дверь ответил: «Нет, ну давайте серьезно. Это ведь учеба» и продолжил вести лекцию.

Студенты остались недовольны тем, что Сыромятников «никак не отреагировал на сообщение» о стрельбе. Сам преподаватель заявил изданию 59.ru, что продолжал лекцию, потому что не хотел, чтобы началась паника. В вузе заявили, что «продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике» — а также обратили внимание, что Сыромятников запер дверь изнутри.

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