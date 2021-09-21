Чем интересен интернет от Илона Маска 10 21.09.2021, 12:48

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Илон Маск

500 долларов за терминал и быстрый доступ даже в сельских регионах.

В октябре завершится тестирование инновационной системы доступа в интернет Starlink. Об этом сообщил в своем Твиттере Илон Маск, глава компании SpaceX, которой принадлежит новая система.

Маск утверждает, что компания уже распространила 100 тысяч терминалов для доступа к спутниковому интернету Starlink. Сегодня пользоваться системой можно в 14 странах. Среди них США, Канада, Британия, Австралия и еще 10 стран ЕС.

Однако глава SpaceX сообщает, что разрешение на лицензию для Starlink сейчас рассматривается во многих других странах, и компания надеется скоро распространить свою зону деятельности на весь мир. На сайте сервиса есть возможность предварительного заказа терминалов. Среди стран, для которых новая система доступна, есть даже государство Восточной Европы — Польша. Речь о Беларуси пока не идет.

Компания SpaceX начала разрабатывать Starlink в 2015 году, а первые спутники-прототипы были выведены на орбиту в 2018 году. Сейчас общее количество аппаратов сервиса на орбите составляет 1737, хотя некоторые из них — это прототипы или не работающие в настоящее время элементы системы.

Цель Starlink следующая: обеспечивать доступ к интернету, особенно в тех районах, где нет возможности осуществить высокоскоростное широкополосное подключение, например в сельских регионах. Для этого будущий клиент интернета от Маска должен приобрести терминал стоимостью 499 долларов, который вам доставят из США. В набор входят спутниковая тарелка, терминал для преобразования сигнала, маршрутизатор Wi-Fi, 30-метровый кабель и крепеж. За сам доступ к интернету от Starlink тоже нужно будет платить — 99 долларов в месяц.

В мире немного провайдеров, которые предоставляют спутниковый интернет. Обычно их аппараты расположены на высоте до 40 тысяч километров, и такое большое расстояние между аппаратом и наземной антенной вызывает сильную задержку сигнала. Спутники Starlink находятся на высоте всего 550 километров над землей — в 65 раз ближе.

Средняя скорость интернета от Starlink — от 50 до 150 мегабит в секунду, то есть она примерно совпадает со скоростью проводного интернета. Максимум скорости был зарегистрирован в мае 2021 года в Германии, когда Starlink разогнался до 560 мегабит в секунду. Существует даже специальное мобильное приложение, с помощью которого пользователь сможет подобрать для терминала то место, где сигнал от спутника будет самым сильным.

Чтобы обеспечить покрытие спутниковым интернетом всей территории Земли, программе Starlink, скорее всего, потребуется вывести на орбиту не менее 10 тысяч спутников. При этом представители SpaceX уже подавали в международный регуляторный орган запрос на разрешение вывести на орбиту еще около 30 тысяч космических аппаратов.

Не всем это нравится. Критики утверждают, что Маск отправляет свои спутники в космос слишком быстро и решает вопрос неполадок уже тогда, когда аппараты находятся в космосе. В результате на земной орбите, которая и так заполнена аппаратами, появляются спутники, которым может понадобиться ремонт, а то и замена. Это может вызвать столкновения аппаратов на орбите.

Астрономы предъявляют свои претензии к Starlink. Утверждается, что аппараты SpaceX такие яркие, что их можно видеть с Земли невооруженным глазом, и это мешает специалистам наблюдать за небесными объектами.

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