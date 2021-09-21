«Белорусы проснулись»: белоруска из США рассказала, как поддержала плюшевый десант 1 21.09.2021, 12:53

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фото: belarusbearforce.com

Медведи из шоу Джона Оливера вызвали ажиотаж в Америке.

Неделю назад ведущий популярного американского шоу Last Week Tonight with John Oliver сделал выпуск о Беларуси. В конце программы он предложил зрителям скупить плюшевых мишек, а деньги от их продажи пообещал направить на поддержку белорусских независимых СМИ и правозащитных организаций. Десять тысяч игрушек разобрали менее чем за 12 часов. Одна из них улетела в Лас-Вегас к белоруске по имени Вера, пишет zerkalo.io.

Скриншот: LastWeekTonight на YouTube

— Посылка с игрушкой мне пришла дня два назад (18 сентября. — Прим. ред.), — рассказывает Вера. — Интересно, что шоу записывается в Нью-Йорке, а мишку мне прислали с предприятия, которое находится в Нью-Джерси.

Сама игрушка, продолжает собеседница, сделана в Китае. В доме для нее уже отвели специальное место: медведь будет сидеть на рабочем столе хозяйки.

— Для меня эта игрушка как память, что в Америке вышла передача, в которой рассказывали о происходящем в Беларуси. Очень важно, что это было шоу Джона Оливера, ведь у него миллионы фанатов, — отмечает Вера.

Вера родом из Гомеля. В США она переехала в конце 1990-х. Сейчас женщина живет в Лас-Вегасе и работает в университете. Шоу Last Week Tonight with John Oliver на НВО они с мужем смотрят очень давно.

— В воскресенье вечером, когда оно начинается, мы оставляем все дела и садимся у телевизора. А если вдруг не успеваем, смотрим в записи, — рассказывает собеседница про добрую семейную традицию и признается: она любит политическую сатиру и является большой поклонницей Джона Оливера. — Он известен своими колкими шутками. Однажды, по-моему, шутил даже про Северную Корею. Я ждала, что он подготовит выпуск про Лукашекно. А когда это вдруг случилось, я была на пике эмоций — и рада, и взбудоражена.

В конце своих программ, продолжает собеседница, Джон Оливер, как правило, предлагает на что-то собраться. В случае выпуска о Беларуси — это были плюшевые медведи. Стоимость одного — 20 долларов. Вера заказала его сразу, как только закончилось шоу.

— Я хотела поддержать посыл, который шел от Джона Оливера, его желание привлечь внимание к происходящему сейчас в Беларуси, — объясняет Вера, почему купила игрушку. — Я рассуждала так: если я это сделаю (закажу игрушку. — Прим. ред.) и этому примеру последуют другие люди, то акция получит больший резонанс. А значит, о ситуации в нашей стране узнают даже те, кто о ней ничего не слышал.

Оформив на мишку посылку, Вера написала об этом пост в одном из сообществ белорусов в США. Наутро она увидела, что ее сообщение перепостили около тысячи человек. В комментариях под постом многие писали: «Мишки закончились».

— Те, кто не успел заказать игрушку, не предлагали вам продать им своего мишку?

— Нет, — смеется собеседница. — Но я видела, что под моим постом некоторые писали: «Кто заказал несколько, продайте одного».

— А вы сами следили за событиями в Беларуси после выборов-2020?

— Когда я приезжала в Беларусь и общалась с друзьями, никогда политические темы не обговаривались напрямую, — говорит собеседница. — И когда в прошлом году я увидела, что происходит, была в шоке. Я подписалась на все возможные телеграм-каналы и следила за новостями. Читала и думала: «Неужели белорусы проснулись?».

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